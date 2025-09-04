Διημερίδα για την μετακινούμενη κτηνοτροφία στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά στα Ανώγεια

H Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ανωγείων και το Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων σε συνεργασία με το Γαλακτοκομικό Κτηνοτροφικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανωγείων, τον ΑΚΟΜΜ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, διοργανώνουν Διημερίδα με θέμα: «Μετακινούμενη Κτηνοτροφία – Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά» στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στα Ανώγεια, στο χώρο: «Μιτάτα, ο τόπος του βοσκού», στις 9:30 το πρωί.

Το πρόγραμμα της διημερίδας περιλαμβάνει εισηγήσεις το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου το πρωί από τις 09:30 έως 14:00, παρουσία θεσμικών εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης ενώ το απόγευμα της ίδια ημέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 18:00-20:00 παρασκευή του ιταλικού τυριού Πεκορίνο, και τοπικού τυριού από ντόπιους βοσκούς ενώ θα παρουσιασθούν τοπικοί χοροί.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα Μιτάτα και τους βοσκοπότους του Ψηλορείτη.