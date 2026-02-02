Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Στις 4 Μαρτίου τελικά η συζήτηση των αιτήσεων ακύρωσης στο ΣτΕ για την Παπούρα

Η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, των αιτήσεων ακύρωσης που έχουν καταθέσει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και πολίτες, κατά των αποφάσεων των Υπουργείων Πολιτισμού και Υποδομών για τις παρεμβάσεις στο λόφο Παπούρα, μετατίθεται από τις 4 Φεβρουαρίου, στις 4 Μαρτίου 2026 (με απόφαση του Δικαστηρίου) και θα καθορίσει την περαιτέρω διαδικασία για τα σημεία τοποθέτησης του Ραντάρ.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, διευκρίνισε ότι το ζήτημα της θέσεως εγκατάστασης του κύριου ραντάρ παραμένει σε εκκρεμοδικία άρα, δεν αποτελεί θέμα πολιτικής συνεννόησης με την Κυβέρνηση, η οποία – παρ’ όλα αυτά-δεν εξετάζει καν τις εναλλακτικές προτάσεις που έχει καταθέσει ο Δήμος.

Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση που υπογράφηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στο εργοτάξιο του Αεροδρομίου Καστελλίου, ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι αυτή ήταν συνέχεια της Τροπολογίας που ψηφίστηκε στη Βουλή για την μετάθεση της αρμοδιότητας, από την ΥΠΑ στο ΔΑΗΚ.

Συγκεκριμένα, προβλεπόταν η διαδικασία διαγωνισμού κλπ., να υλοποιηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ωστόσο λόγω αδυναμίας της, η αρμοδιότητα ανατέθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Καστελλίου (ΔΑΗΚ) και η σύμβαση που υπογράφηκε αφορά στη μετάθεση της διαδικασίας στο ΔΑΗΚ και όχι στην προμήθεια των ραντάρ και των συστημάτων αεροναυτιλίας που θα ακολουθήσει, με το Δήμαρχο να ξεκαθαρίζει ότι:

«Ο Δήμος παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην υπεράσπιση του μοναδικού και σπουδαίου Μνημείου της Παπούρας και στη διεκδίκηση τεχνικά εφικτών λύσεων, με την τοποθέτηση των ραντάρ, σε άλλο σημείο, πέρα από το λόφο Παπούρα ».