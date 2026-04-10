Έκκληση από τον Δήμο Ηρακλείου για την αποφυγή χρήσης βεγγαλικών τις ημέρες του Πάσχα

Ενόψει των Άγιων Ημερών του Πάσχα, ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας θέτοντας ως κύρια προτεραιότητα την ασφάλεια των δημοτών και των επισκεπτών, απευθύνει έκκληση προς όλους για την αποφυγή επικίνδυνων πρακτικών όπως η χρήση βεγγαλικών και η δημιουργία εστιών φωτιάς.

Η Δημοτική Αστυνομία, σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής διενεργώντας εντατικούς ελέγχους, προκειμένου οι πιστοί να γιορτάσουν με ασφάλεια την Μεγάλη Εβδομάδα.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός δήλωσε σχετικά: «Αυτές τις Άγιες Ημέρες παραμένει προτεραιότητα μας η ασφάλεια των πολιτών. Η Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία θα διεξάγουν εντατικούς ελέγχους την Μεγάλη Εβδομάδα για την ασφάλεια μικρών και μεγάλων. Απευθύνουμε έκκληση για την αποφυγή χρήσης βεγγαλικών τα οποία δυστυχώς κάθε χρόνο προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς. Ευχόμαστε σε όλες και όλους, Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά με υγεία!».