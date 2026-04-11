Εορτολόγιο 11 Απριλίου: Το Μεγάλο Σάββατο – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Αντύπα (ή Αντίπα) του Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Περγάμου, της Οσίας Τρυφαίνης της εν Κυζίκω και των οσίων Ευθυμίου και Χαρίτωνος.

Μάτην φυλάττεις τὸν τάφον, κουστωδία.

Οὐ γὰρ καθέξει τύμβος αὐτοζωΐαν.

Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στο Πόντιο Πιλάτο, τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Ιησού για τρεις ημέρες διότι, καθώς έλεγαν, «έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές Του, αφού κλέψουν την νύχτα το ενταφιασμένο Του σώμα κηρύξουν έπειτα στο λαό ως αληθινή την ανάσταση την οποία προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμη ζούσε· και τότε θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη της πρώτης».

Αυτά αφού είπαν στον Πόντιο Πιλάτο και αφού πήραν την άδεια του, έφυγαν και σφράγισαν τον τάφο τοποθετώντας εκεί για ασφάλεια του κουστωδία, δηλαδή στρατιωτική φρουρά.

Το Μεγάλο Σάββατο είναι η ημέρα της σιγής, της προσμονής και της ελπίδας. Η Εκκλησία μας μνημονεύει την Ταφή του Ιησού Χριστού, την Κάθοδό Του στον Άδη και την προαναγγελία της ένδοξης Ανάστασής Του.

Ο Χριστός, μετά τη Σταύρωση και την Αποκαθήλωση, τοποθετείται στο μνήμα. Το Σώμα Του βρίσκεται στη γη, ενώ η ψυχή Του κατεβαίνει στον Άδη, για να λυτρώσει τις ψυχές των νεκρών. Αυτή η κάθοδος αποτελεί νίκη του Θεού επί του θανάτου και της φθοράς.