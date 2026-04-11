Εορτολόγιο 11 Απριλίου: Το Μεγάλο Σάββατο – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Αντύπα (ή Αντίπα) του Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Περγάμου, της Οσίας Τρυφαίνης της εν Κυζίκω και των οσίων Ευθυμίου και Χαρίτωνος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Αντύπας
Αντίπας
Μεγάλο Σάββατο
Μάτην φυλάττεις τὸν τάφον, κουστωδία.

Οὐ γὰρ καθέξει τύμβος αὐτοζωΐαν.

Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στο Πόντιο Πιλάτο, τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Ιησού για τρεις ημέρες διότι, καθώς έλεγαν, «έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές Του, αφού κλέψουν την νύχτα το ενταφιασμένο Του σώμα κηρύξουν έπειτα στο λαό ως αληθινή την ανάσταση την οποία προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμη ζούσε· και τότε θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη της πρώτης».

Αυτά αφού είπαν στον Πόντιο Πιλάτο και αφού πήραν την άδεια του, έφυγαν και σφράγισαν τον τάφο τοποθετώντας εκεί για ασφάλεια του κουστωδία, δηλαδή στρατιωτική φρουρά.

Το Μεγάλο Σάββατο είναι η ημέρα της σιγής, της προσμονής και της ελπίδας. Η Εκκλησία μας μνημονεύει την Ταφή του Ιησού Χριστού, την Κάθοδό Του στον Άδη και την προαναγγελία της ένδοξης Ανάστασής Του.

Ο Χριστός, μετά τη Σταύρωση και την Αποκαθήλωση, τοποθετείται στο μνήμα. Το Σώμα Του βρίσκεται στη γη, ενώ η ψυχή Του κατεβαίνει στον Άδη, για να λυτρώσει τις ψυχές των νεκρών. Αυτή η κάθοδος αποτελεί νίκη του Θεού επί του θανάτου και της φθοράς.

Ανάστα, ο Θεός, κρίνων την γην,

Το Μεγάλο Σάββατο είναι η τελευταία ημέρα της Μεγάλης...

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα –...

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, σύμφωνα με το...

Ανάστα, ο Θεός, κρίνων την γην,
More like this
Related

Το σπάσιμο των μπότηδων: Η ηχηρή Ανάσταση, εντυπωσιακές εικόνες από Κέρκυρα και Πρέβεζα – Η ιστορία εθίμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πλήθος συγκεντρώθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στην πλατεία...

Στα ύψη η ζήτηση για μαγειρίτσα – Φεύγει και φέτος μέχρι και στο εξωτερικό κατεψυγμένη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από την αρχή της εβδομάδας οι μάγειρες ετοιμάζουν μαγειρίτσα...

Πλήθος κόσμου στο κέντρο του Ηρακλείου για την περιφορά των Επιταφίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην Ακολουθία του Επιτάφιου...

Η πρώτη Ανάσταση σε Κέρκυρα, Χίο και Ζάκυνθο: Ο «ιπτάμενος» ιερέας, ο τεχνητός σεισμός και το χτύπημα των μετάλλων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στον Ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης (Παναγίας των Ξένων) έγινε...

