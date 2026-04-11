Με λαμπρότητα η αφή του Αγίου Φωτός – Το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας σε όλη την Οικουμένη

Σε πανηγυρικό κλίμα η τελετή στον Πανάγιο Τάφο – Το χαρμόσυνο μήνυμα της ζωής στα «χέρια» του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου

Σε κλίμα συγκινησιακής φόρτισης έγινε η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα. Οι πιστοί με ανυπομονησία περίμεναν να ανάψουν τις λαμπάδες τους και όταν τον ανέσπερο φως φώτισε τον ναό οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα κι ο ενθουσιασμός ήταν απερίγραπτος.

Oι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ άνοιξαν εδώ και λίγες μέρες και πάλι τις πύλες τους για τους πιστούς, έπειτα από το προσωρινό κλείσιμό τους εξαιτίας των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν και τα μάτια των πιστών σήμερα ήταν στραμμένα στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν εξαιρετικά αυστηρά και τοπικές πηγές ανέφεραν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις αναπτύχθηκαν μαζικά σε όλη την Παλιά Πόλη, εγκαθιστώντας πολλαπλά στρατιωτικά οδοφράγματα στους δρόμους που οδηγούν στον Ναό του Αγίου Τάφου αποτρέποντας τη μαζική είσοδο των πιστών.

Όπως έγινε γνωστό ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μετέβη στα Ιεροσόλυμα προκειμένου να παραστεί στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.

Ο κ. Υφυπουργός θα παραλάβει το Άγιο Φως από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ’, με τον οποίο θα έχει συνάντηση. Η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται σήμερα μετά τις 18:30, οπότε και θα ξεκινήσει η διανομή του σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Το σχέδιο μεταφοράς σε όλη τη χώρα

Μετά την άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, θα τεθεί σε εφαρμογή το ειδικό σχέδιο αεροπορικής και χερσαίας διανομής του, ώστε να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας.

Αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air έχουν «επιστρατευτεί» για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί έντεκα πτήσεις:

Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος ΟΑ 3000 19:30 – 20:15 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος ΟΑ 3004 19:30 – 20:30 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Σάμος – Κως ΟΑ 3004 20:50 – 21:30 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος ΟΑ 3002 19:30 – 20:40 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Βόλος – Κεφαλονιά ΟΑ 3002 21:00 – 21:50 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Το τελετουργικό άνοιγμα του Παναγίου Τάφου πριν την Αφή του Αγίου Φωτός

Tο πρωί άνοιξαν οι πύλες του Ναός της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, σηματοδοτώντας την έναρξη των προετοιμασιών για την Τελετή του Αγίου Φωτός.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο θεματοφύλακας του κλειδιού του ναού, Αντίμπ Τζούντε αλ Χουσεϊνί, συνοδευόμενος από τον Ουατζίχ Νουσεϊμπέχ, υπεύθυνο για το άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρών, κατευθύνθηκαν προς την είσοδο κρατώντας το ιστορικό κλειδί. Ο Νουσεϊμπέχ ανέβηκε σε σκάλα και ξεκλείδωσε τη βαριά ξύλινη πόρτα, επιτρέποντας στη συνέχεια την είσοδο των πρώτων πιστών.

Η Τελετή του Αγίου Φωτός, που συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και θεωρείται θαύμα, προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την παράδοση, στις 14:00 τοπική ώρα, μια ακτίνα φωτός εισέρχεται από τον τρούλο του ναού και ανάβει τη λυχνία στον Τάφο του Χριστού.

Το τελετουργικό πραγματοποιείται στο εσωτερικό του ναού, γύρω από το Κουβούκλιο, όπου βρίσκεται ο Τάφος του Ιησού. Ο Ναός της Αναστάσεως βρίσκεται στην καρδιά της Χριστιανικής Συνοικίας της Παλιάς Πόλης, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.