ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα – Μέχρι πότε δεν θα λειτουργεί

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μέχρι πότε θα παραμείνει κλειστή η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού.

Κλείνει προσωρινά τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

«Σπίτι μου 2»: Πράσινο φως σε στεγαστικά...

Οι περιφέρειες με τις περισσότερες εγκρίσεις δανείων – 1,145...

ΕΞΑ: Μειώθηκαν οι πληρότητες τον Ιούλιο –...

Μέτρα για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος...

«Σπίτι μου 2»: Πράσινο φως σε στεγαστικά δάνεια ύψους 1,145 δισ. ευρώ
