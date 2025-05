Eurovision 2025: Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός στη Βασιλεία – 17η εμφανίζεται η Klavdia με την «Αστερομάτα»

Ξεκίνησε στη Βασιλεία της Ελβετίας ο 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, μία μοναδική διοργάνωση γεμάτη μελωδίες, φαντασμαγορικές σκηνικές παρουσίες και έντονα συναισθήματα, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με την ανάδειξη του φετινού νικητή.

Το βλέμμα της Ελλάδας είναι στραμμένο στη Klavdia που θα διαγωνιστεί στην 17η θέση με το τραγούδι «Αστερομάτα», δημιουργία, των Arcade και της νεαρής ερμηνεύτριας στη σύνθεση και σε στίχους των Arcade.

Η ΕΡΤ1 καλύπει ζωντανά τον τελικό μεταφέροντας τον παλμό και τη λάμψη της βραδιάς με την βοήθεια της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η 69η Eurovision μεταδίδεται επίσης ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 καθώς και από το Eurovision Channel.

Συνολικά 26 χώρες θα ανέβουν στην εντυπωσιακή σκηνή του St. Jakobshalle και θα διεκδικήσουν τη νίκη. Πρόκειται για τις 10 που προκρίθηκαν από τον Α’ Ημιτελικό, τις 10 που εξασφάλισαν το εισιτήριό τους από τον Β’ Ημιτελικό, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, τις Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία) και τη διοργανώτρια χώρα (Ελβετία). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος δεν κατάφερε να προκριθεί από τον Α’ Ημιτελικό.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2025:

Νορβηγία: Kyle Alessandro – «Lighter»

Λουξεμβούργο: Laura Thorn – «La Poupée Monte Le Son»

Εσθονία: Tommy Cash – «Espresso Macchiato»

Ισραήλ: Yuval Raphael – «New Day Will Rise»

Λιθουανία: Katarsis – «Tavo Akys»

Ισπανία: Melody – «Esa Diva»

Ουκρανία: Ziferblat – «Bird of Pray»

Ηνωμένο Βασίλειο: Remember Monday – «What The Hell Just Happened?»

Αυστρία: JJ – «Wasted Love»

Ισλανδία: Væb – «Róa»

Λετονία: Tautumeitas – «Bur Man Laimi»

Ολλανδία: Claude – «C’est La Vie»

Φινλανδία: Erika Vikman – «Ich Komme»

Ιταλία: Lucio Corsi – «Volevo Essere Un Duro»

Πολωνία: Justyna Steczkowska – «Gaja»

Γερμανία: Abor & Tynna – «Baller»

Ελλάδα: Klavdia – «Αστερομάτα»

Αρμενία: Parg – «Survivor»

Ελβετία: Zoë Më – «Voyage»

Μάλτα: Miriana Conte – «Serving»

Πορτογαλία: Napa – «Deslocado»

Δανία: Sissal – «Hallucination»

Σουηδία: KAJ – «Bara Bada Bastu»

Γαλλία: Louane – «Maman»

‘Αγιος Μαρίνος: Gabry Ponte – «Tutta L’Italia»

Αλβανία: Shkodra Elektronike – «Zjerm»

Στον τελικό, κάθε συμμετέχουσα χώρα λαμβάνει δύο βαθμολογίες, μία από μια κριτική επιτροπή και μία από τους φανς σε όλη την Ευρώπη. Οι θεατές έχουν το μέγιστο όριο 20 ψήφων, που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή μέσω της επίσημης εφαρμογής της Eurovision. Μπορούν να ψηφίσουν όσες διαφορετικές υποψηφιότητες θέλουν, πέρα από τη δική τους χώρα.

Αφού κλείσουν οι γραμμές, κάθε χώρα θα έχει επιλέξει ένα «Top 10» με τα αγαπημένα της τραγούδια. Το πιο δημοφιλές τραγούδι παίρνει 12 βαθμούς, η δεύτερη επιλογή παίρνει 10, ενώ τα υπόλοιπα βαθμολογούνται από το οκτώ έως το ένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στη Eurovision έχουν επίσης λόγο. Οι επιλογές τους συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο μπλοκ, γνωστό ως «ψήφος του υπόλοιπου κόσμου».

Για την ιστορία, το κορυφαίο Φεστιβάλ Τραγουδιού διεξήχθη για πρώτη φορά στις 24 Μαΐου 1956 στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Η πρώτη ελληνική συμμετοχή ήταν το 1974 με το τραγούδι των Κατσαρού/Πυθαγόρα «(λίγο) Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου», με ερμηνεύτρια τη Μαρινέλλα, που κατέλαβε την 11η θέση.https://www.ertnews.gr/