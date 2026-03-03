Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών.

Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει ότι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Εχουμε σχέδιο επαναπατρισμού, πάρα πολύ συγκεκριμένο, για τους εγκλωβισμένους Ελληνες. Ξεκινά από σήμερα για όποιες χώρες δεν ισχύουν περιορισμοί εναέριου χώρου

«Δεν υφίσταται κίνδυνος αυτήν τη στιγμή, όμως είμαστε υποχρεωμένοι και είναι το ορθό να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα και να βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση» τονίζει ερωτηθείς για το αν υπάρχει φόβος για τις αμερικανικές βάσεις στη Σούδα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στη Ράνια Τζίμα στο πλαίσιο της συζήτησής τους για την ενότητα interviews του in, που θα δημοσιευθεί στο σύνολό της τις επόμενες ώρες.

Με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται και βρετανική βάση στην Κύπρο να έχει δεχθεί ιρανικό χτύπημα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με πολύ προσεκτική γλώσσα και ψυχραιμία διαβεβαιώνει για την ετοιμότητα του ελληνικού επιχειρησιακού συστήματος και την αναβαθμισμένη προστασία όλων των δυνητικών στόχων, ακριβώς επειδή η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη και έκρυθμη.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά ασύμμετρα. Διαφαίνεται ότι μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, η κατάσταση στην ηγεσία του Ιράν καθώς και των Φρουρών της Επανάστασης είναι σχετικώς άτακτη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα ποια θα είναι τα δυνητικά χτυπήματα. Αισθάνομαι πάντως ότι αυτή τη στιγμή η έμφαση από την πλευρά του Ιράν αποδίδεται ιδίως στις αμερικανικές βάσεις, οι οποίες βρίσκονται πέριξ του κόλπου» σημειώνει.

Ωστόσο, με τη σοβαρότητα και την ειλικρίνεια που απαιτεί η θέση του, προσθέτει ότι δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να λείπει ένα «γενικό πρόσταγμα» στο Ιράν «όσο περισσότερο άτακτη είναι η κατάσταση, τόσο μπορεί να έχουμε και ασύμμετρα χτυπήματα».

Εξειδικεύοντας πάντως στο θέμα των βάσεων στη Σούδα ο κ. Γεραπετρίτης επισημαίνει πως καταρχάς «είναι το ζήτημα το επιχειρησιακό. Κατά πόσον οι βαλλιστικοί πύραυλοι που διαθέτει αυτή τη στιγμή το Ιράν έχουν διαμέτρημα τέτοιο ώστε να μπορεί να φτάσει έως τη Σούδα; Η απάντηση σε αυτό είναι πολύ τεχνική.

Δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ ένας βαλλιστικός πύραυλος τέτοιου βεληνεκούς για να μπορούμε να γνωρίζουμε. Η πολιτική όμως διάσταση είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας στόχος, ο οποίος δεν είναι καθόλου μέσα στον σχεδιασμό των Ιρανών, απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε. Βεβαίως, να επισημάνουμε το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας. Είναι το βασικό πρωτόκολλο κάθε φορά που έχουμε μια σύρραξη».

Ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού

Με την ανησυχία για τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή να εντείνεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημειώνει καταρχάς το πρωτόγνωρο της παρούσας κατάστασης: «για πρώτη φορά έχουμε μια σύρραξη η οποία αφορά τόσες πολλές χώρες, περισσότερες από δέκα χώρες. Και όχι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ασία, σε όλη την Άπω Ανατολή, βρίσκονται Έλληνες οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί εκ του γεγονότος ότι ταξίδευαν για την Ελλάδα μέσω είτε Κατάρ, είτε Εμιράτων. Αυτοί έχουν εγκλωβιστεί».

«Από την πρώτη στιγμή όλες οι πρεσβείες μας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή. Βγάζουμε διαρκώς ανακοινώσεις. Έχουμε αυξήσει τον αριθμό των τηλεφωνικών γραμμών» τονίζει ο κ. Γεραπετρίτης, διαβεβαιώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, παρότι σε όλη την Ανατολή υπάρχουν Έλληνες, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας ο οποίος να μην έχει φροντίδα».

«Έχουμε ένα σχέδιο επαναπατρισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ήδη ξεκινάει από σήμερα για τις χώρες στις οποίες δεν ισχύουν περιορισμοί εναέριου χώρου» προσθέτει ο κ. Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας ότι «έχει γίνει εξαντλητική προπαρασκευή, περισσότερη από οποιαδήποτε άλλη ίσως χώρα της Ευρώπης, η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο πολιτικών πτήσεων μόλις επιτραπεί από τους περιορισμούς εναέριου χώρου και στη συνέχεια αν απαιτηθεί, ειδικές πτήσεις».

Η ιδιαιτερότητα του Ιράν

Ενδιαφέρουσα είναι η τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, τι θα ακολουθήσει στη Μέση Ανατολή, τι θα πράξει το Ιράν. Εφιστά την προσοχή στην ιδιαιτερότητα αυτής της χώρας. «Το Ιράν, δεν είναι μια απλή περίπτωση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει μια πολύ μεγάλη συνθετότητα. Είναι η μεγαλύτερη χώρα της περιοχής και του ευρύτερου μουσουλμανικού κόσμου,

περισσότερο από ενενήντα εκατομμύρια πληθυσμό. Και υπάρχει βεβαίως και η διάσταση ότι συγκεντρωμένος πληθυσμός συντάσσεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, που είναι μια ακραία οργάνωση. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο υπολογίζεται ότι είναι συντεταγμένοι με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Άρα αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει συγκεντρωμένη εξουσία στο Ιράν.

Το επιχειρησιακό σκέλος των αντιποίνων, ιδίως προς τις χώρες του Κόλπου, τις αναλαμβάνουν οι Φρουροί της Επανάστασης. Και υπάρχει και ένα πολιτικό σκέλος, η διαδοχή, το οποίο κυρίως επικεντρώνεται, θα μου επιτρέψετε να πω, στο πώς θα επανέλθει μια σχετική διπλωματική οδός. Είδα με σχετική ικανοποίηση την διάθεση των Ιρανών να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων με τους Αμερικανούς».

Σε ό,τι αφορά την τήρηση του διεθνούς δικαίου στην περίπτωση του Ιράν και της αμερικανο-ισραηλινής εισβολής ο κ. Γεραπετρίτης δίνει μια προσεκτική και διπλωματική απάντηση, επαναλαμβάνοντας ωστόσο αρκετές φορές ότι «η άποψη της Ελλάδος, όπως έχει διατυπωθεί παγίως, είναι ότι εμείς στηρίζουμε απολύτως το διεθνές δίκαιο στην οποιαδήποτε έκφανσή του».

Η συζήτηση, τονίζει ο κ. Γεραπετρίτης, «θα πρέπει να επικεντρωθεί στο ποια είναι τα μέσα δια των οποίων μπορεί να επέλθει μία ειρήνη στην περιοχή και κυρίως αν έχουν εξαντληθεί όλα τα διπλωματικά μέσα. Το αν έχουν εξαντληθεί είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να συζητήσουμε. Υπήρξε συζήτηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή το κρίσιμο είναι να υπάρξει μία μετάβαση στο Ιράν, η οποία θα διασφαλίζει την περιφερειακή σταθερότητα».