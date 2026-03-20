Ηράκλειο:Πρόταση Καλοκαιρινού για χρήση του ακινήτου που προορίζεται για το Δικαστικό Μέγαρο ως προσωρινού χώρου δωρεάν στάθμευσης

Τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος αντιμετωπίζει το αίτημα θετικά

Η έκταση των 14.000 τετρ. μέτρων μπορεί να καλύψει 500 ΙΧ

Με επιστολή που απέστειλε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ζητάει την προσωρινή παραχώρηση χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των Λ. Εθνικής Αντιστάσεως και Νεάρχου, εκτάσεως 14.000 τετρ. μέτρων με σκοπό την αξιοποίησή του ως οργανωμένου χώρου δωρεάν στάθμευσης. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, ο χώρος μπορεί να υποδεχθεί περί τα 500 οχήματα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Δημάρχου Ηρακλείου και του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης ενημέρωσε τον Αλέξη Καλοκαιρινό ότι αντιμετωπίζει το αίτημα θετικά.

Με την επιστολή, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, επισημαίνοντας τη διαχρονικά καλή συνεργασία μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Υπουργείου Δικαιοσύνης και τη συμβολή του Δήμου στην κάλυψη αναγκών αρμοδιότητας του Υπουργείου μέσω παραχωρήσεων δημοτικών χώρων (από το 2011 του 3ου ορόφου

Δημοτικού Κτιρίου Πλ. Δασκαλογιάννη για στέγαση υπηρεσιών του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και από το 2024 την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Κτιρίου της οδού Ανδρόγεω για συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου), αναφέρεται στο ζήτημα της στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου της πόλης και τονίζει την καταλληλότητα του συγκεκριμένου ακινήτου για την κάλυψη της ανάγκης.

Όπως αναφέρει ο Αλέξης Καλοκαιρινός, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης, σύμφωνα και με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου, ενώ προωθούνται άμεσες λύσεις,

όπως είναι η πύκνωση των δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας, η δημιουργία και επέκταση των χώρων στάθμευσης στις αφετηρίες λεωφορείων, καθώς και η ανάπτυξη οργανωμένων χώρων εξυπηρέτησης επισκεπτών των ενετικών οχυρώσεων, σύμφωνα με τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Μέχρι την υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων, είναι επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης άμεσα διαθέσιμων χώρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προσωρινά ως χώροι στάθμευσης, εξυπηρετώντας τις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών της παλαιάς πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη ιδιοκτησία κρίνεται ιδιαιτέρως κατάλληλη για τη δημιουργία οργανωμένου χώρου βραχυχρόνιας στάθμευσης. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την παλαιά πόλη (περίπου 11 λεπτά πεζή και 6 λεπτά με μέσα μαζικής μεταφοράς), επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση στο σύνολο των βασικών λειτουργιών του κέντρου, διαθέτει επαρκή επιφάνεια, μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό οχημάτων και να λειτουργήσει ως κόμβος μετεπιβίβασης (park-and-ride),

συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στην περιοχή του ιστορικού κέντρου. Επιπλέον, η άμεση σύνδεση του ακινήτου με βασικούς οδικούς άξονες, όπως οι Λ. Εθνικής Αντιστάσεως και Νεάρχου, εξασφαλίζει υψηλή προσπελασιμότητα, χωρίς επιβάρυνση του εσωτερικού οδικού δικτύου της πόλης.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τονίζει ότι η αξιοποίηση του ακινήτου πληροί τα βασικά κριτήρια χωροθέτησης ενός σύγχρονου περιφερειακού χώρου στάθμευσης, συνδυάζοντας στρατηγική θέση, επαρκή χωρητικότητα, υψηλή προσπελασιμότητα, συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση και πλήρη συμβατότητα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό. Παράλληλα, σημειώνει τον προσωρινό χαρακτήρα της παραχώρησης, η οποία θα ισχύει έως την έναρξη υλοποίησης του σχεδιαζόμενου Δικαστικού Μεγάρου, χωρίς να δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα στο σημαντικό αυτό έργο.