Ηράκλειο:Βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ έθεσε εκτός λειτουργίας δύο κεντρικές γεωτρήσεις υδροδότησης

Πιθανά προβλήματα υδροδότησης σε Νέα Αλικαρνασσό, Κατσαμπά, Καρτερό, Καλλιθέα, και Πρασσά σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΗ

Βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ έχει οδηγήσει στη διακοπή λειτουργίας δύο κεντρικών γεωτρήσεων στην περιοχή των Μαλίων από τις 7/10.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, η βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ αναμένεται να διορθωθεί τις απογευματινές της Τετάρτης με την αποκατάσταση της υδροδότησης να ξεκινά αργά το βράδυ.

Ενδεχομένως θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

• Νέα Αλικαρνασσός

• Κατσαμπάς

• Καρτερός

• Καλλιθέα

• Πρασσά

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.