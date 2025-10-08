ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο:Βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ έθεσε εκτός λειτουργίας δύο κεντρικές γεωτρήσεις υδροδότησης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πιθανά προβλήματα υδροδότησης σε Νέα Αλικαρνασσό, Κατσαμπά, Καρτερό, Καλλιθέα, και Πρασσά σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΗ

Βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ έχει οδηγήσει στη διακοπή λειτουργίας δύο κεντρικών γεωτρήσεων στην περιοχή των Μαλίων από τις 7/10.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, η βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΗ αναμένεται να διορθωθεί τις απογευματινές της Τετάρτης με την αποκατάσταση της υδροδότησης να ξεκινά αργά το βράδυ.

Ενδεχομένως θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:
• Νέα Αλικαρνασσός
• Κατσαμπάς
• Καρτερός
• Καλλιθέα
• Πρασσά
Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην έκθεση ζωγραφικής του...

0
Στην έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Βισκαδουράκη «Ο κύριος Χάιντ...

Ηράκλειο:Πρακτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης Βοηθού Λογιστή από το...

0
Πρακτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης Βοηθού Λογιστή Έναρξη: 13/10/2025 Βασικές πρακτικές γνώσεις για...

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Βισκαδουράκη «Ο κύριος Χάιντ μπροστά στον καθρέφτη του»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
