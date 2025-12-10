ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Άστατος θα είναι καιρός όσο πλησιάζουμε στις Γιορτές, καθώς μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και πιθανόν χιόνια στα ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, φέτος τα Χριστούγεννα ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αστάθεια. Έπειτα από ανάπαυλα σχεδόν μιας εβδομάδας από τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έπληξαν τη χώρα, «φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης».

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται γενικά καλές, αλλά με νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες. Από τις 18 έως τις 20 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα αλλάξει σταδιακά και προς το τέλος του Δεκεμβρίου θα έχουμε μια πιο οργανωμένη μεταβολή του καιρού.

Τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να διαμορφώνεται ένα πιο ψυχρό και υγρό σκηνικό για τα Χριστούγεννα

Έτσι θα σημειωθούν βροχές, χαμηλότερες θερμοκρασίες και χιονόπτωση κυρίως στα ορεινά, διαμορφώνοντας ένα πιο ψυχρό και υγρό σκηνικό για τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων περιορίζει προς το παρόν την είσοδο βαρομετρικών χαμηλών από την Ευρώπη, ενώ μια μικρή διαταραχή από τα βορειοανατολικά θα ρίξει τη θερμοκρασία από την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Καιρός: Χειμώνας… ανοιξιάτικος την Τετάρτη

Για σήμερα, Τετάρτη, ο κ. Μαρουσάκης σημείωσε ότι επικρατεί ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη. Στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, οι μέγιστες θερμοκρασίες αγγίζουν τους 19°C, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Στην Αττική, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, άνεμοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασίες από 8°C έως 17-18°C. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι λίγο χαμηλότερες, από 6°C έως 14°C.

Greek Mafia: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στην γιάφκα της Καλλιθέας
