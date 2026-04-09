Καιρός Πάσχα: Η τελική πρόγνωση για Επιτάφιο, Ανάσταση και κυριακάτικο τραπέζι – Πού θα χρειαστεί ομπρέλα

Με ήπιο αλλά «δύστροπο» πρόσωπο αναμένεται να κυλήσει ο καιρός το φετινό Πάσχα, σύμφωνα με την τελική ανάλυση του Γιάννη Καλλιάνου

Τις τελικές του εκτιμήσεις για τον καιρό έως το Πάσχα μοιράστηκε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, τονίζοντας πως καθώς πλησιάζουμε προς τα τέλη της Μεγάλης Εβδομάδας, φαίνεται ότι ο καιρός κατά τη διάρκεια του Επιταφίου, της Αναστάσεως αλλά και της Κυριακής του Πάσχα γενικά θα κυλήσει με ήπια χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, θα υπάρξουν και περιοχές που οι συνθήκες θα είναι ελαφρώς άστατες.

Ο καιρός ανά ημέρα

Μεγάλη Πέμπτη

Τοπικές βροχές σε:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (κύριος πυρήνας)

Πήλιο

Ορεινά κεντρικής Στερεάς & στην Πίνδο

Κεντρική & βόρεια Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Ανατολική – ΒΑ Πελοπόννησος (ορεινά)

Ορεινά κεντρικής & ανατολικής Κρήτης

Η ένταση φαινομένων προβλέπεται ασθενής έως μέτρια.

Θερμοκρασία:

Θράκη: ~16°C

Βόρεια ηπειρωτικά: 18-20°C

Κεντρικά: 20-23°C

Νησιά: 20-24°C

Μεγάλη Παρασκευή

Τοπικές βροχές σε:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Κεντρική & ανατολική Πελοπόννησος

Ορεινά κεντρικής Στερεάς

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Εύβοια

Θερμοκρασία (μικρή πτώση):

Βόρεια: 14–19°C

Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα: 20–21°C

Αιγαίο: 16–20°C

Επιτάφιος (βράδυ Μεγάλης Παρασκευής)

Σχεδόν απουσία βροχοπτώσεων στη χώρα αλλά με νεφώσεις κατά διαστήματα.

Εξαιρέσεις, εκεί δηλαδή που θα σημειώνονται τοπικές βροχές κατά κανόνα ασθενείς:

Βόρειος Έβρος

Νομός Ξάνθης

Ίσως στη βόρεια Εύβοια

Μεγάλο Σάββατο

Ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα, δηλαδή τοπικές βροχές σε:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Πέλλα, Πιερία, Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά)

Ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας

Πήλιο & Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Στερεά (πιο ορεινά)

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Κεντρική & ανατολική Κρήτη (ορεινά)

Θερμοκρασία:

Βόρεια: 15–20°C

Υπόλοιπα ηπειρωτικά & Επτάνησα: 20–22°C

Αιγαίο: 17–20°C

Ανάσταση (βράδυ Μεγάλου Σαββάτου)

Αυξημένη πιθανότητα βροχής σε:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία

Σποράδες

Πόλεις με πιθανότητα τοπικών βροχών την Ανάσταση:

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Δράμα

Ξάνθη

Σέρρες

περιοχές της Χαλκιδικής

Κυριακή του Πάσχα

Αναμένεται σχετική βελτίωση του καιρού με τοπικές βροχές κυρίως σε Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία (κατά βάση).

Μικρότερη πιθανότητα αλλά υπαρκτή σε:

Ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας

Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)

Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου

Θερμοκρασία σε άνοδο:

Βόρεια: 18–24°C

Κεντρικά & νότια: 22–26°C

Νησιά: 20–24°C

Άνεμοι & Μεταφορές:

Ένταση: 3–5 μποφόρ (τοπικά έως 6)

Καμία ουσιαστική επίπτωση σε ακτοπλοΐα και αεροπορικές μετακινήσεις.

Με λίγα λόγια

Ήπια καιρική περίοδος

Τοπικού χαρακτήρα βροχοπτώσεις (όχι γενικευμένες)

Θερμοκρασίες λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα

Πιο «άστατη» ημέρα: Μεγάλο Σάββατο

Καλύτερη ημέρα: Κυριακή του Πάσχα, χωρίς να λείψουν οι τοπικές βροχές στις περιοχές που προανέφερα