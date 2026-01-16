ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Καστρινό Καρναβάλι 2026: Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δηλώστε συμμετοχή για την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση του Δήμου Ηρακλείου την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Ανοικτό κάλεσμα προς όλους, μικρούς και μεγάλους, για να λάβουν μέρος στο Καστρινό Καρναβάλι του 2026 την Κυριακή 15/2 απευθύνει ο Δήμος Ηρακλείου.

Όπως κάθε χρόνο, με το Καστρινό Καρναβάλι θα κορυφωθούν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος καλεί ομάδες, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, ομάδες Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού να δώσουν το παρόν και να συμμετέχουν στην μεγάλη διοργάνωση.

Το κέφι, η χαρά, ο χορός και το τραγούδι θα κυριαρχήσουν στην παρέλαση των καρναβαλιστών που θα ξεκινήσει στις 14:00 από την Πλατεία 18 Άγγλων, θα διασχίσει την 25ης Αυγούστου, θα περάσει από την Πλατεία Λιονταριών και μέσω της Λ. Δικαιοσύνης θα καταλήξει στην πλατεία Ελευθερίας όπου οι ομάδες θα διασκεδάσουν με αποκριάτικους μουσικούς ρυθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου: http://www.kastrino-karnavali.gr/. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2813409758, Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-13:00.

Υπενθυμίζεται ότι πριν το Καστρινό Καρναβάλι, θα πραγματοποιηθούν το 14ο Παιδικό Κυνήγι Θησαυρού την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ( https://peratzounia.gr/ ) και το 23ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού-«Clessidra di Candia» την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου (https://ano-kato.gr/).

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
