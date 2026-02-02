Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κόμβος ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία ο Δήμος Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στόχος η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και η ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης

Νέος κόμβος ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία θα λειτουργήσει σύντομα στο Δήμο Ηρακλείου μετά την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στο Πιλοτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα με κύριο στόχο την εκπαίδευση και την εξοικείωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία με νέες τεχνολογίες, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την αυτόνομη διαβίωση τους, να συμβάλει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, να καταπολεμήσει την τεχνοφοβία και να προωθήσει τον ψηφιακό εγγραμματισμό με την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων βασικού επιπέδου.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες που αφορούν την επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών, την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών του gov.gr και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Για το θετικό αποτέλεσμα της πολύμηνης προσπάθειας της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας, η αρμόδια Αντιδήμαρχος Στέλα Αρχοντάκη δήλωσε: «Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συμβάλλει σημαντικά στην εξοικείωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία με τον κόσμο της τεχνολογίας έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες».

Η σχετική εισήγηση για την έγκριση λειτουργίας του Κόμβου, στο Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ) Κατσαμπά», θα έρθει προς ψήφιση στην επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με φορείς υλοποίησης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) και το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις Α.Μ.Κ.Ε. (ΙΝ.Ε.Σ.Α.μεΑ).



