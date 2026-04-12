Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κρήτη: Εικόνες πολέμου στο Ηράκλειο τη νύχτα της Ανάστασης: Καμένοι κάδοι και φανάρια, ζημιές σε δρόμους

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εικόνες καταστροφής από τις «φουνάρες» (ένα πασχαλινό έθιμο, μια μεγάλη φωτιά που ανάβεται στον προαύλιο χώρο των εκκλησιών το βράδυ της Ανάστασης) αποκάλυψε το πρώτο φως της ημέρας έξω από ναούς και εκκλησίες του Ηρακλείου, αναφέρει το cretalive.gr.

Σε ανάρτησή του, ο αντιδήμαρχος υπηρεσίας Ηρακλείου Αντώνης Περισυνάκης κάνει λόγο για «ανεγκέφαλους», καταδικάζοντας με έντονο ύφος τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα της Ανάστασης.

«Ως πότε θα μένουμε απλοί παρατηρητές και θα κινδυνεύουμε κιόλας από όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους τη στιγμή της Ανάστασης που με ευλάβεια πηγαίνουμε στις εκκλησίες; Και γιατί άραγε ο δημότης να πληρώνει για όλες αυτές τις καταστροφές και τους βανδαλισμούς;» αναρωτιέται χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος.

Ο κ. Περισυνάκης προσθέτει πως «σε όλες τις φωτογραφίες διακρίνονται γκαζάκια, μπουκάλια (μολότοφ) και σε κάποια πλατεία φωτο από ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό», επισημαίνοντας τον κίνδυνο που εγκυμονεί η συνέχιση τέτοιων πρακτικών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Περισυνάκη:
«Δυστυχώς σε μια πόλη καμένη μπροστά από κάθε εκκλησία .

Αναρωτιέμαι γιατί;

Τα συνεργεία του Δήμου χθες Μ. Σάββατο όλη τη μέρα μάζευαν ξύλα και παλέτες έτοιμες για φωτιά.

Σήμερα αντικρίζουμε καμένα φανάρια, δέντρα, φωτιστικά, δρόμους, άσφαλτο, αλλά κυρίως κάδους που δεν υπάρχουν πια.

Τα συνεργεία ήδη από τα ξημερώματα όπως θα δείτε προσπαθούν να καθαρίσουν τις πλατείες αλλά η καταστροφή είναι μεγάλη.

Ως πότε θα μένουμε απλοί παρατηρητές και θα κινδυνεύουμε κιόλας από όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους τη στιγμή της Ανάστασης που με ευλάβεια πηγαίνουμε στις εκκλησίες;

Και γιατί άραγε ο δημότης να πληρώνει για όλες αυτές τις καταστροφές και τους βανδαλισμούς;

Παρουσιάζω φωτογραφίες ενδεικτικά από Νέα Αλικαρνασσό, Καμίνια, Δειλινά, Κατσάμπα, Μασταμπα και Άγιο Ιωάννη Χωστό.

Να σημειώσω πως σε όλες τις φωτογραφίες διακρίνονται γκαζάκια, μπουκάλια (μολότοφ) και σε κάποια πλατεία φωτο από ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό .

Επίσης να σημειώσω πως στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό μετανάστες που συνήθως βρίσκονται εκεί για να βρουν δουλειά βοήθησαν να καθαριστεί στοιχειωδώς ο χώρος!»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST