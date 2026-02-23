Αναζήτηση
ΧΑΝΙΑ

Λαγάνα – γίγας 70 κιλών στα Χανιά: Ξεπερνά τα 4 μέτρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η λαγάνα έχει την τιμητική της την Καθαρά Δευτέρα. Από νωρίς το πρωί, οι πελάτες σπεύδουν στους φούρνους για να προμηθευτούν το παραδοσιακό ψωμί.

Για 27η συνεχή χρονιά, ο φούρνος του κ. Δημητρουλάκη στα Χανιά κράτησε το έθιμο, παρασκευάζοντας μια τεράστια λαγάνα 70 κιλών και 4 μέτρων.

Ο κόσμος εντυπωσιάστηκε, τη φωτογράφιζε και την περιμένει κάθε χρόνο, όπως ανέφερε ο κ. Δημητρουλάκης στην ΕΡΤ.

«Τα πρώτα χρόνια, ο τελευταίος πελάτης την έπαιρνε δώρο», πρόσθεσε, ευχόμενος σε όλους Καλή Σαρακοστή με υγεία.

Φωτογραφία από ΕΡΤ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Συνελήφθησαν δύο άτομα κατηγορούμενοι για παραβάσεις...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Χανιά | ΟΠΕΚΕΠΕ, Φραπέ και… «Επικαλούμαι το...

0
ΟΠΕΚΕΠΕ, φράσεις του… Φραπέ, που συζητήθηκαν όπως «Επικαλούμαι το...

Χανιά:Συνελήφθησαν δύο άτομα κατηγορούμενοι για παραβάσεις...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Χανιά | ΟΠΕΚΕΠΕ, Φραπέ και… «Επικαλούμαι το...

0
ΟΠΕΚΕΠΕ, φράσεις του… Φραπέ, που συζητήθηκαν όπως «Επικαλούμαι το...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Συνελήφθησαν δύο άτομα κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο: 33 περιστατικά μέθης στο Νοσοκομείο μετά το Καρναβάλι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιστορικά χαμηλό ποσοστό ολοκληρώθηκαν οι φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις...

Ελαιόλαδο: Σε φάση προσαρμογής η παγκόσμια αγορά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι δείχνουν τα στοιχεία Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 για...

Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί...

Ρέθυμνο:Σύλληψη τεσσάρων ατόμων με κοκαΐνη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί και -1- αλλοδαπός για παραβάσεις...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST