Η λάμψη του Άγγελου Χαριστέα φωτίζει τις διοργανώσεις της SOCCA στο Ρέθυμνο

Mια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα κοσμήσει με την παρουσία της τις δυο σπουδαίες διοργανώσεις του μίνι ποδοσφαίρου, που θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 22 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο.

Πρόκειται για τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος με τον ρόλο του πρεσβευτή της διοργανώτριας αρχής και του αθλήματος θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στο TUI SOCCA Champions League και στο SOCCA Aegean Cup.

Ο παλαίμαχος διεθνής σέντερ φορ ο οποίος έχει πετύχει το σπουδαιότερο και πιο περίφημο γκολ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου (στον τελικό του Euro 2004, με αντίπαλο την Πορτογαλία, στη Λισαβόνα) θα παρακολουθήσει την τελική φάση του TUI SOCCA Champions League και τους αγώνες του SOCCA Aegean Cup, που θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Σοχώρας, κομίζοντας την ξεχωριστή αύρα του ως προστιθέμενη αξία στη σημασία και στο βεληνεκές των δυο διοργανώσεων.

Οι εκπλήξεις του φαντασμαγορικού ποδοσφαιρικού φεστιβάλ έχουν και συνέχεια, καθώς παράλληλα με τους αγώνες του TUI SOCCA Champions και του SOCCA Aegean Cup θα διεξαχθούν επίσης και άλλα δυο Τουρνουά με τη συμμετοχή ομάδων κάτω των 12 και άνω των 40 ετών!

Στο Τουρνουά Under 12 θα συμμετάσχουν έξι ομάδες: ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου από την Πιερία, ο ΟΦΗ Ρεθύμνου, οι Vikings Τιφλίδας από τη Γεωργία, δυο συγκροτήματα της Nowy Tomysl από την Πολωνία και μια εκπρόσωπος της Αλβανίας από τα Τίρανα.

Στο Τουρνουά των Βετεράνων θα λάβουν μέρος τέσσερις ομάδες: οι Rockabilades και το Πλάτανος Tours FC από το Ρέθυμνο, η βουλγαρική Sofia Hashove και η Arsenal Chisinau από τη Μολδαβία.

Στο TUI SOCCA Champions League που θα διεξαχθεί από τις 16 έως και τις 20 Οκτωβρίυ, θα λάβουν μέρος 106 ομάδες από 70 πόλεις και από 40 χώρες των πέντε ηπείρων, συμπεριλαμβανομένων και 20 που προέρχονται από την Ελλάδα.

Ανάμεσα σε αυτές τις συμμετοχές ασφαλώς δεσπόζει εκείνη της βραζιλιάνικης Sport Club do Recife, ενώ ξεχωρίζουν επίσης οι παρουσίες της επί δυο συναπτά έτη νικήτριας της διοργάνωσης Victory Vrsar από την Κροατία και της γερμανικής Eintracht Spandau .

Μετά τη διεξαγωγή του TUI SOCCA Champions League θα ακολουθήσει, στις 21 και 22 Οκτωβρίου, επίσης στη Σοχώρα, το SOCCA Aegean Cup με τη συμμετοχή τεσσάρων αντιπροσωπευτικών ομάδων στους άνδρες (Ελλάδα, Κροατία, Βουλγαρία, Νότια Αφρική) και τεσσάρων στις γυναίκες (Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Λίβανος).

Αμφότερες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.