Live: Οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγρότες

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις, απορρίπτοντας τον «προσχηματικό διάλογος« στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση.

Αυτή την ώρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας κάνει δηλώσεις σχετικά με τα αιτήματα που έστειλαν οι αγρότες.

Καλούμε άμεσα τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο για να εξετάσουμε και επιμέρους προβλήματα. Οσο νωρίτερα γίνει τόσο καλύτερα και για τους αγρότες και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, διεμήνυσε ο Κώστας Τσιάρας κλείνοντας

Υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στο κόστος παραγωγής, στην ενέργειας, στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, στον ΕΛΓΑ. στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισότερο, ανέφερε

Υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Εξετάσαμε κάθε αίτημα με βάση τις ανάγκες των αγροτών, τις εθνικές δυνηατότητες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, είπε

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, είπε ο ΥΠΑΑΤ ξεκινώντας

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι απαντούν με συνεχείς δράσεις και συντονισμένες κινήσεις σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους και δηλώνοντας έτοιμοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι και τα Χριστούγεννα.

Σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, την ώρα που εκδικάζεται η υπόθεση των δύο αγροτών που συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια της πρώτης ημέρας του μπλόκου στη Νίκαια. Τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν εκεί το βράδυ και μέχρι αύριο Τρίτη, ενώ στο πλαίσιο της απεργίας οι αγρότες μαζί με τους εργαζόμενους θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 6 μ.μ., στην κεντρική πλατεία.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ, ενώ για την Τετάρτη και την Πέμπτη έχουν προγραμματιστεί τοπικές δράσεις στα μπλόκα. Την Παρασκευή εξετάζεται συμβολικό κλείσιμο παραδρόμων για λίγες ώρες. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο συμβολικού μπλόκου στα Τέμπη.

Αγρότες από τον Έβρο έως την Κρήτη παραμένουν σε θέσεις μάχης, με χιλιάδες τρακτέρ σε εθνικές οδούς και παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν συγκεντρώσεις και αποκλεισμούς δρόμων, τελωνείων και λιμανιών. Δηλώνουν ότι απορρίπτουν τον διάλογο που προτείνει η κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς τον προσχηματικό.

«Ομόφωνα απορρίψαμε τον διάλογο. Ακόμα υπάρχουν απλήρωτοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Από τις καταστροφές του Ντανιελ, από την ευλογιά. Και μόνο κοροϊδία εισπράττουμε από την κυβέρνηση. Σε αυτών τον διάλογο δεν πρόκειται να πάμε. Πρέπει να δούμε δείγματα γραφής. Να σταματήσουν τα αγροτοδικεία. Θέλουν μα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε.

Δεν πρόκειται να το κάνουμε. Να απαντήσει ο πρωθυπουργός για τα αιτήματά μας, που αφορούν τη ζωή μας. Τα ξαναστείλαμε αφού έκανε πως δεν τα γνώριζε. Εμείς μέχρι να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τζελλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας στην μαζική συνέλευση που έγινε απόψε στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα.

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έχει αποστείλει στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα των αιτημάτων της, που αφορά κρίσιμα θεσμικά και οικονομικά ζητήματα για τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το κόστος παραγωγής και την ενίσχυση του εισοδήματός τους, ως προϋπόθεση για την έναρξη διαλόγου.

Στο μεταξύ, νωρίτερα, σε κοινή ανακοίνωση, όπου τονίζεται η ανάγκη διαλόγου και η διασφάλιση της οικονομικής δραστηριότητας, προχώρησαν ο ΣΕΒ, η ΕΣΕΕ, ο ΣΕΤΕ και ο ΣΒΕ, υπογραμμίζοντας ότι ο επιχειρηματικός κόσμος «παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις που αφορούν στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας ότι αυτές πηγάζουν από υπαρκτές και διαχρονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας».

Οι Έλληνες αγρότες αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας, αναφέρεται, και η λειτουργία του πρωτογενούς τομέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον τουρισμό.

«Γι’ αυτό, κάθε μορφή διεκδίκησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι το τρέχον, τέταρτο τρίμηνο του έτους είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, εξαιτίας και της εορταστικής περιόδου», σημειώνεται.

Η οδός του διαλόγου είναι η ασφαλέστερη επιλογή για την επίλυση των προβλημάτων, λένε οι επιχειρήσεις – Διαχρονικές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Αιτήματα των μπλόκων:

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρεωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. ησ

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Μεταξύ των αιτημάτων, ξεχωρίζουν δύο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για:

Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025

Κτηνοτροφία

Μελισοκομία

Αλιεία

Σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

