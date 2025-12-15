Τίποτα συγκεκριμένο από Τσιάρα – Νέο κάλεσμα στους αγρότες

Ο υπουργός τοποθετήθηκε συνολικά επί των αιτημάτων που έχουν αποστείλει οι αγρότες

Καλούμε άμεσα τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο για να εξετάσουμε και επιμέρους προβλήματα. Οσο νωρίτερα γίνει τόσο καλύτερα και για τους αγρότες και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, διεμήνυσε ο Κώστας Τσιάρας.

«Υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στο κόστος παραγωγής, στην ενέργειας, στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, στον ΕΛΓΑ. στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισότερο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Εξετάσαμε κάθε αίτημα με βάση τις ανάγκες των αγροτών, τις εθνικές δυνηατότητες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο η κυβέρνηση προτίθεται να κινηθεί σε σχέση με τα αιτήματα των αγροτών αποσαφηνισε, με δηλώσεις του μετά τις 15:00 το μεσημέρι, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Την εξέλιξη αυτή προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

«Υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά»

Όπως ανέφερε, ο υπουργός θα τοποθετηθεί συνολικά επί των αιτημάτων που έχουν αποστείλει οι αγρότες, ξεχωρίζοντας εκείνα που μπορούν να εξεταστούν από όσα χαρακτηρίζονται μαξιμαλιστικά ή δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων.

«Υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και μπορούν να συζητηθούν, χωρίς να εκτραπούν τα δημοσιονομικά και χωρίς να υιοθετηθεί μια λογική παροχών, την οποία αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει συνολικά τον κόσμο της παραγωγής –αγρότες και κτηνοτρόφους– και όχι μόνο όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, πάντα όμως «στο μέτρο του λογικού και του εφικτού». Όπως επανέλαβε, οι όποιες παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τις θυσίες των πολιτών και τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.

Τι ζητούν

Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έδωσε στη δημοσιότητα χθες τη λίστα των αιτημάτων των αγροτών από την Κυβέρνηση. Οι αγρότες μεταξύ άλλων ζητούν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την καταβολή όλων των χρωστούμενων.

Επιπρόσθετα στέκονται σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι η ευλογιά στην κτηνοτροφία όπου ζητούν πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Μπλόκα αγροτών: «Ως παραγωγοί είμαστε στο σκοτάδι»

Ο δεύτερος είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τους αγρότες να ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους. «Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα» τονίζουν χαρακτηριστικά.

Οι αγρότες ζητούν εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικό μηχανισμό και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Τα αιτήματα των αγροτών από την Κυβέρνηση

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».