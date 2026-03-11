Αναζήτηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Live οι έκτακτες ανακοινώσεις με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρακολουθήστε ζωντάνα τις έκτακτες ανακοινώσεις από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Προετοιμασία για «όλα τα σενάρια»
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου. «Διαβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν αποθέματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», λένε. Ως προτεραιότητα όμως ορίζουν την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, εξού και έρχονται οι πρώτες παρεμβάσεις.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Φτάνει η ώρα του ΕΝΦΙΑ: Η έκπτωση,...

0
Μεγαλύτερο θα είναι το όφελος στον φετινό ΕΝΦΙΑ για...

Έκρηξη στις τιμές λιπασμάτων με φόντο τη...

0
Το σοκ για τα τρόφιμα μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερο...

Φτάνει η ώρα του ΕΝΦΙΑ: Η έκπτωση,...

0
Μεγαλύτερο θα είναι το όφελος στον φετινό ΕΝΦΙΑ για...

Έκρηξη στις τιμές λιπασμάτων με φόντο τη...

0
Το σοκ για τα τρόφιμα μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερο...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Φτάνει η ώρα του ΕΝΦΙΑ: Η έκπτωση, οι «χαμένοι» και οι πληρωμές
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εθιμοτυπική επίσκεψη του ΔΣ της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Ρεθύμνου στην Αντιπεριφερειάρχη κα Μαρία Λιονή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή πραγματοποίησαν...

Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τέσσερις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζονται ο εργασίες σύνδεσης περιοχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο των έργων για την αποφυγή διαρροών και...

Δήμος Ηρακλείου:Δώδεκα νέες «έξυπνες» ηλιακές στάσεις λεωφορείων στη διάθεση των πολιτών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δώδεκα νέες «έξυπνες» ηλιακές στάσεις λεωφορείων στη διάθεση των...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST