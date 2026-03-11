Live οι έκτακτες ανακοινώσεις με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Παρακολουθήστε ζωντάνα τις έκτακτες ανακοινώσεις από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Προετοιμασία για «όλα τα σενάρια»

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου. «Διαβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν αποθέματα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», λένε. Ως προτεραιότητα όμως ορίζουν την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, εξού και έρχονται οι πρώτες παρεμβάσεις.