Μαγνήσιο: Πόσο χρειαζόμαστε για να αποφύγουμε την άνοια και να μη γεράσει το μυαλό

Εάν αυξήσουμε τη διατροφική πρόσληψη ενός πολύτιμου μετάλλου, που ρυθμίζει μεταξύ άλλων τη λειτουργία των μυών και των νεύρων, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και την αρτηριακή πίεση, προστατεύουμε εξίσου την υγεία του εγκεφάλου.
Μια παραπάνω μπανάνα την ημέρα ή μια επιπλέον κούπα σπανάκι στη σαλάτα ή μια χούφτα ξηροί καρποί θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής μας, για να διατηρήσουμε υγιή τον εγκέφαλό μας.
Ποιο είναι το κοινό συστατικό αυτών των τροφών; Το μαγνήσιο, ένα μέταλλο που υψώνει μια ισχυρή ασπίδα προστασίας έναντι νευροεκφυλιστικών ασθενειών όσο γερνάμε, σύμφωνα με επιστήμονες από το Εργαστήριο Νευροαπεικόνισης και Εγκεφάλου του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας (ANU).
Όπως τονίζουν τα νεότερα αυτά δεδομένα, που δημοσιεύτηκαν στο European Journal of Nutrition, εάν αυξήσουμε την πρόσληψη τροφών πλούσιων σε μαγνήσιο καθημερινά, μπορούμε να θωρακίσουμε τον εγκέφαλο από την άνοια.
Η ιδανική ποσότητα
Η συγκεκριμένη μελέτη διερεύνησε περισσότερους από 6.000 υγιείς συμμετέχοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ηλικίας 40 έως 73 ετών. Διαπιστώθηκε πως όσοι κατανάλωναν περισσότερα από 550 mg μαγνησίου κάθε μέρα είχαν έως και ένα χρόνο νεότερο ηλικιακά εγκέφαλο τη στιγμή που έφταναν χρονολογικά τα 55 τους χρόνια, σε σύγκριση με τα άτομα που ακολουθούσαν μια φυσιολογική πρόσληψη μαγνησίου, δηλαδή περίπου 350 mg ημερησίως.
Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν πέντε φορές ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε διάστημα 16 μηνών. Οι απαντήσεις που δόθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ημερήσιας πρόσληψης μαγνησίου των συμμετεχόντων και βασίστηκαν σε 200 διαφορετικά τρόφιμα, όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί, σπόροι και δημητριακά ολικής άλεσης.
«Η μελέτη μας αποδεικνύει ότι μια αύξηση της πρόσληψης μαγνησίου κατά 41% θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρότερη συρρίκνωση του εγκεφάλου λόγω ηλικίας, η οποία σχετίζεται με καλύτερη γνωστική λειτουργία και χαμηλότερο κίνδυνο ή επιβράδυνση της εμφάνισης άνοιας στην μετέπειτα ζωή» διευκρινίζει η επικεφαλής συγγραφέας και διδακτορική ερευνήτρια Khawlah Alateeq, από το Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας και Υγείας του Πληθυσμού του Πανεπιστημίου ANU.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η υψηλότερη πρόσληψη μαγνησίου στη διατροφή μας ήδη από νεαρή ηλικία μπορεί να μας προφυλάξει από νευροεκφυλιστικές ασθένειες και γνωστική εξασθένηση μέχρι και τη δεκαετία των 40.
Διαπίστωσαν, επίσης, και μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στα φύλα: «Οι νευροπροστατευτικές επιδράσεις της υψηλότερης πρόσληψης διατροφικού μαγνησίου φαίνεται να ωφελούν περισσότερο τις γυναίκες από ό,τι τους άνδρες και περισσότερο τις μετεμμηνοπαυσιακές παρά τις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αν και αυτό μπορεί να οφείλεται στην αντιφλεγμονώδη δράση του μαγνησίου» επισημαίνουν οι ερευνητές.
«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει θεραπεία για την άνοια και η ανάπτυξη φαρμακολογικών θεραπειών είναι ανεπιτυχής τα τελευταία 30 χρόνια, έχει προταθεί ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην πρόληψη», καταλήγει η συν-συγγραφέας της μελέτης δρ Erin Walsh, από το ίδιο πανεπιστήμιο.
