Μακρόν: Όποιος επιτίθεται στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη – Μητσοτάκης: Απαραβίαστη κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους

«Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις» επανέλαβε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση Μακρόν – Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στην Πάφο για το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

Το μήνυμα της Ευρώπης είναι ξεκάθαρο τόνισε ο πρόδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστουδούλιδης. «H παρουσία σας σήμερα έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο, για ολόκληρη την Ευρώπη και το κοινό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε ο κ. Χριστουδουλίδης από την βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο.«Η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια της Ευρώπης. Είνα κοινή μας ευθύνη» συνέχισε μεταξύ άλλων στην έναρξη της ομιλίας.

Παράλληλα, ευχαρίστηκε τόσο τον Εμανουέλ Μακρόν όσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την έμπρακτη στήριξή τους. Την ευγνομωσύνη του εξέφρασε και την Ισπανία και την Ιταλία για την άμεση στήριξη. Η θέση της Κύπρου είναι ξεκάθαρη επανέλαβε για μια ακόμη φορά: «Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις». Παράλληλα τόνισε ότι η χώρα παραμένει γέφυρα συνεννόησης και επικοινωνίας.

Επιπλέον, εξέφρασε την συγκίνησή του για την αποστολή δυνάμεων από την Ελλάδα. «Είναι ιδιαίτερα συμβολικό ότι ο Κίμων φέρει το όνομα ενός από τους μεγάλους ναύαρχους της Ελλάδας», τόνισε.

Μητσοτάκης: Η Κύπρος δεν θα μείνει ποτέ μόνη

«Από εδώ στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές. Μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Σκοπός μας είναι αμυντική θωράκιση και δεν πρόκειται να δεχθούμε να εκτεθεί μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας, όπως η Κύπρος», σημείωσε.

«Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως Ευρώπη να αμυνθούμε και απέναντι σε ασύμετρες απειλές, που μπορεί να μεταφράζεται και από μεγάλες προσφυγικές ροές» πρόσθεσε.

Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»

«Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας ότι το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα που απασχολεί και το Παρίσι.

Ο κ. Μακρόν ανέφερε ότι «πίσω από το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει δέσμευση και η στρατιωτική μας παρουσία», προσθέτοντας πως η Γαλλία θέλει να εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Κύπρο, που αποτέλεσε στόχο επιθέσεων. «Γι’ αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και τη φρεγάτα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη φρεγάτα «Κίμων», τόνισε ότι κατασκευάστηκε στο Λοριάν και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο. «Η αποστολή μας είναι ειρηνική», είπε, εξηγώντας πως η Γαλλία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στον Λίβανο και τις εξελίξεις μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ. «Στόχος μας είναι να σταματήσει η Χεζμπολάχ κάθε επίθεση και το Ισραήλ κάθε επίθεση κατά του Λιβάνου».

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου. Από πλευράς του ο κ. Μακρόν αναμένεται να επισκεφθεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle ανοικτά της Κρήτης, σύμφωνα με την Προεδρία της Γαλλίας.

Αυτή η επίσκεψη έχει ως στόχο «την έκφραση της αλληλεγγύης της Γαλλίας» προς την Κύπρο, όπου βρετανική στρατιωτική βάση έγινε στόχος ενός drone λίγο μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και τον Λίβανο, πρόσθεσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών μέσων στην ανατολική Μεσόγειο, κυρίως στην περίμετρο της Κύπρου, θα είναι βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης των συνομιλιών στην Κύπρο την ώρα που η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν αναπτύξει από μία φρεγάτα στην ζώνη. Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε επίσης εντολή για την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και ενός αμφίβιου ελικοπτεροφόρου.

Κατά την διάρκεια της σημερινής επίσκεψης, ο πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται επίσης να εγείρει το θέμα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα όπου μπορεί να επεκταθεί ο πόλεμος, την ώρα που το Στενό του Χορμούζ παραμένει κλειστό.

Μία γαλλική φρεγάτα συμμετέχει αυτήν την στιγμή στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ασπίδες, η οποία ξεκίνησε το 2024 στην Ερυθρά Θάλασσα για να προλαμβάνει τις επιθέσεις των Χούθι κατά των εμπορικών πλοίων με την οργάνωση θαλάσσιων κονβόι που προστατεύονται από τα πολεμικά πλοία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της πτήσης προς την Κύπρο ότι, απέναντι στην εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, οι χώρες της G7 εξετάζουν μεταξύ άλλων επιλογών την χρησιμοποίηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων.

Οι ηγέτες των χωρών της G7 μπορούν επίσης να συντονισθούν «αυτήν την εβδομάδα» μέσω τηλεδιάσκεψης για τα ενεργειακά παίγνια, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας η οποία προεδρεύει της Ομάδας των 7.