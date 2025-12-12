ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέσα σε μια μέρα άλλαξε η ώρα διεξαγωγής του Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο

Από τις 9 το βράδυ πήγε στις 5 το απόγευμα.

Ενώ χθες η ΕΠΟ είχε ανακοινώσει ότι ο αγώνας του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό για το Σούπερ Καπ, θα αρχίσει στις 9 το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, η Ομοσπονδία σήμερα άλλαξε την απόφασή της.

Το παιχνίδι θα αρχίσει τελικά στις 5 το απόγευμα προκειμένου να επιστρέψουν το ίδιο βράδυ στον Πειραιά οι φίλοι των “ερυθρόλευκων”.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Από την ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι η ώρα του Super Cup, το οποίο αναβιώνει ύστερα από 18 χρόνια με τον αγώνα Ολυμπιακός – OΦΗ, μεταβάλλεται και θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2025 στο Παγκρήτιο στάδιο στις 17:00 αντί για τις 21:00 που είχε αρχικά οριστεί.

 

