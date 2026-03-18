Η ποιότητα ζωής σε έναν ανθρωποκεντρικό δήμο, η διατροφή, η φιλοξενία, οι επαγγελματικές ευκαιρίες και η παρουσία του πανεπιστημίου ευνοούν την ανάπτυξη του πληθυσμού και τη διατήρηση της ζωντάνιας της πόλης.

Η Ευρώπη είναι η μόνη ήπειρος που παρουσιάζει συνολική μείωση του πληθυσμού, με πτώση 0,2% από το 2022 έως το 2023. Σύμφωνα με την κορυφαία πλατφόρμα δεδομένων και έρευνας, Statista, αυτή η τάση -παρατηρείται από το 2021- οφείλεται στα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, στη γήρανση του πληθυσμού και στη μετανάστευση.

Η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που δεν γερνάει

Στις 10 περιοχές με τη μεγαλύτερη μείωση συγκαταλέγεται η Ελλάδα, η οποία κατατάσσεται τρίτη στη λίστα με τις χώρες με τον ταχύτερο ρυθμό συρρίκνωσης του πληθυσμού στον κόσμο. Προβλέπεται, δε, ότι θα χαθεί 1 εκατoμμύριο από τα περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκων μέχρι το 2050,

ενώ όπως επισημαίνεται στην πλατφόρμα, το ποσοστό γεννήσεων την περίοδο 2011-2021 ελαττώθηκε κατά 30%. Η βάση δεδομένων αποδίδει τη μείωση στις συνολικές κοινωνικές αλλαγές, τη χρηματοπιστωτική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που αποθάρρυναν τους νέους να δημιουργήσουν οικογένεια ή τους οδήγησαν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2024 ανήλθαν σε 68.467 καταγράφοντας μείωση κατά 4,2% σε σχέση με το 2023 που ήταν 71.455. Στο ποσοστό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών, οι οποίες κατά το 2024 ανήλθαν σε 454, αυξημένες κατά 5,1% σε σχέση με το 2023. Από την άλλη, οι θάνατοι το 2024,

ανήλθαν σε 126.916 καταγράφοντας μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 2023, ενώ οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 261, αυξάνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,5 το 2023 σε 3,8 το 2024.

Παράλληλα, αυξάνεται η ηλικία των γυναικών που τεκνοποιούν: 22.880 ήταν γυναίκες που γέννησαν στο ηλικιακό φάσμα 30-34 ετών, ενώ 17.662 ήταν οι μητέρες στο ηλικιακό φάσμα 35-39 ετών. Ταυτόχρονα, σημαντική είναι η μείωση και στον αριθμό των γάμων, καθώς το 2024 τελέστηκαν 36.649 γάμοι (19.695 θρησκευτικοί και 16.954 πολιτικοί) καταγράφοντας μείωση κατά 9,2% σε σχέση με το 2023.

Όσο για τα σύμφωνα συμβίωσης το 2024, αυτά ανήλθαν σε 14.486, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2023. Αντιθέτως, τα διαζύγια παρουσίασαν αύξηση κατά 2,8%, αφού το 2024 ανήλθαν σε 15.532 συγκριτικά με τα 15.114 το 2023.

Ρέθυμνο: η φωτεινή εξαίρεση

Τα ανησυχητικά επίπεδα της μείωσης του πληθυσμού αγγίζουν όλους τους νομούς της χώρας. Ανάμεσα σε αυτούς και η Κρήτη, όπου το 2024 καταγράφηκαν 5.174 γεννήσεις, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% σε σχέση με το 2023, ενώ οι θάνατοι άγγιξαν τους 6.605, μειωμένοι κατά 1,0%. Εξαίρεση αποτελεί το Ρέθυμνο, καθώς πρόκειται για τη μόνη περιοχή που παρουσιάζει αρνητικό φυσικό ισοζύγιο, δηλαδή περισσότερες γεννήσεις από θανάτους.

Αναλυτικότερα, το 2024 καταγράφηκαν 815 γεννήσεις, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8%, ενώ οι θάνατοι ήταν 810, με μείωση 6,5%. Στο Ηράκλειο σημειώθηκαν 2.544 γεννήσεις μειωμένες κατά 6,2% και 3.180 θάνατοι, στο Λασίθι 519 γεννήσεις, με μείωση 11,3%, και 947 θάνατοι, μειωμένοι κατά 4,1%, ενώ στα Χανιά 1.296 γεννήσεις, μειωμένες κατά 8,2%, και 1.668 θάνατοι, μειωμένοι κατά 2,3%.

Η υψηλή ποιότητα ζωής, η φυσική ομορφιά, οι βαθιά ριζωμένες παραδόσεις, η διατροφή με αγνές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά, όπως ελαιόλαδο, άγρια χόρτα, όσπρια και λαχανικά, οι πιο χαλαροί ρυθμοί στο Ρέθυμνο, καθώς και η αυξημένη τουριστική κίνηση που ενισχύει την οικονομία της περιοχής, ευνοούν την ανάπτυξη του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, η παρουσία του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι επαγγελματικές ευκαιρίες στον τουρισμό, οδηγούν πολλούς αποφοίτους να παραμείνουν στην περιοχή μετά το πέρας των σπουδών τους.

Την ίδια στιγμή, ο τουρισμός και η δυναμική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή επιτρέπουν στους ντόπιους να μείνουν στον τόπο τους και να κάνουν οικογένεια. Επιπλέον, η στρατηγική θέση της πόλης, αλλά η συμβολή του ξένου εργατικού δυναμικού, ενισχύουν την παρουσία νεανικού πληθυσμού. Δεν είναι τυχαίο,

ότι το Ρέθυμνο είναι ένας από τους πιο νεανικούς νομούς της χώρας, με υψηλά ποσοστά παιδιών και νέων. Η νησιωτική πόλη, ανθρώπινη και με χαρακτήρα, σφύζει από ζωή και αποδεικνύεται φιλόξενη με το χαρακτηριστικό και αυθεντικό ταμπεραμέντο της, προσελκύοντας νέους και επισκέπτες που αναζητούν έναν συνδυασμό παράδοσης και σύγχρονης ενέργειας.