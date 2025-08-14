Αποψιλώνεται… επικίνδυνα το νοσοκομείο Ρεθύμνου: Εκπέμπουν SOS οι γιατροί!

Σοβαρές ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού – Σήμα κινδύνου από την πρόεδρο της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, Πέλλα Νεονάκη

Με το “βοήθα Παναγιά μου” βγαίνει ένα ακόμη καλοκαίρι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου! Η υπεραύξηση του πληθυσμού εντείνει τις συνθήκες πίεσης κάτω από τις οποίες εργάζονται γιατροί και νοσηλευτές.

Οι μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού δίνουν μια μικρή παράταση ζωής στο ίδρυμα: δεν κλείνουν τη χρόνια “πληγή” της υποστελέχωσης. Η “αιμορραγία” δεν έχει σταματήσει κι αναπόφευκτα, κάποια στιγμή, θα γυρίσει σε… σήψη, προτού δοθεί η χαριστική βολή – το πότε, ουδείς το γνωρίζει!

Παρά το “φουσκωμένο” κύμα αντιδράσεων των νοσοκομειακών γιατρών, με τη συμπαράσταση του μεγαλύτερου μέρους της τοπικής κοινωνίας, για να αλλάξει η φορά του ανέμου… προκειμένου να αντιστραφεί το γαϊτανάκι του αδιεξόδου, η δημόσια υγεία στο νομό οδηγείται στα “βράχια”!

Γιατροί περνούν την πόρτα της εξόδου και η απορρύθμιση του συστήματος καλά κρατεί, με κίνδυνο για τη ζωή όσων μένουν πίσω και παλεύουν, κι όσων ακόμα εμπιστεύονται, ελλείψει χρημάτων, το ΕΣΥ!

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, ο μοναδικός νευρολόγος του νοσοκομείου Ρεθύμνου καλείται τώρα να καλύψει εφημερίες στο νοσοκομείο Χανίων! “Το Υπουργείο δεν κάνει τίποτα” καταγγέλλει στο Cretalive η κα Πέλλα Νεονάκη, πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου.

Η κα Πέλλα Νεονάκη

“Η ΥΠΕ και οι διοικητές δίνουν αναγκαστικές μετακινήσεις σε γιατρούς, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Ο ένας και μοναδικός νευρολόγος του νοσοκομείου μας κλήθηκε να καλύψει εφημερίες στο νοσοκομείο Χανίων, όπου κι εκεί υπάρχουν μεγάλες ανάγκες!” δηλώνει.

“Ζητάμε μόνιμες προσλήψεις, οι μετακινήσεις δεν λύνουν το πρόβλημα”

Η παραίτηση ενός παρατασιακού ειδικευόμενου χειρουργού από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στον οποίο δόθηκε εντολή να καλύψει κενό στη Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου, έγραψαν συνάδελφοί του, προειδοποιώντας για θρυαλλίδα αντίστοιχων γεγονότων στο άμεσο μέλλον, με απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες, στο Ηράκλειο. Όχι πώς το Ρέθυμνο πάει…πίσω, ίσα- ίσα.

Ο Σύλλογος Ειδικευομένων, η Ένωση Εργαζομένων και η Τριμελής Επιτροπή Βενιζελείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με κοινή τους ανακοίνωση, αναφέρθηκαν στο χρονικό ενός “προαναγγελθέντος θανάτου”.

Με τη σειρά της, η κα Νεονάκη θα καταστήσει σαφές πως οι νοσοκομειακοί γιατροί του Ρεθύμνου “είμαστε αντίθετοι στις μετακινήσεις γιατρών, οι οποίες δεν λύνουν το πρόβλημα, αντίθετα το οξύνουν. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι μόνιμες προσλήψεις”.

Εκτός των άλλων, πρόσθεσε η ίδια, οι ειδικευόμενοι παρατασιακοί γιατροί αδυνατούν να αντικαταστήσουν πλήρως έναν ειδικευμένο γιατρό!

Δεν βγαίνουν οι εφημερίες!

Στο Ρέθυμνο, όπως λέει η κα Νεονάκη, τα πράγματα εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά δύσκολα.

“Το καλοκαίρι βγαίνει με το ζόρι. Οι συνθήκες είναι ακόμη πιο δύσκολες σε σχέση με τον χειμώνα” περιγράφει. Ο πληθυσμός έχει πολλαπλασιαστεί (λόγω του τουρισμού) και η προσέλευση στο νοσοκομείο έχει ενταθεί. Η Χειρουργική και η Παθολογική Κλινική, όπως και τα Επείγοντα σηκώνουν ένα βάρος δυσανάλογο των δυνατοτήτων τους, ενώ και τα υπόλοιπα τμήματα είναι αποψιλωμένα.

“Το πρόγραμμα στα Επείγοντα καλύπτεται με μετακινήσεις! Έχουμε μόνο δύο γιατρούς, οι θέσεις είναι επτά – άρα, μας λείπουν πέντε. Οι εφημερίες δεν μπορούν να καλυφθούν και γίνονται μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις, όμως, είναι πρόβλημα, δεν είναι λύση. Οι γιατροί που έρχονται δεν έχουν ξανακάνει επείγοντα, κάνουν πρώτη φορά. Έρχονται από Κέντρα Υγείας – ειδικευμένοι γιατροί βέβαια, αλλά χωρίς εμπειρία στα επείγοντα. Αυτό κάποιες φορές μπορεί να γίνει κι επικίνδυνο! Ακόμα και με αυτά τα μπαλώματα, όμως, έχουμε θέμα ομαλής λειτουργίας!”.

“Η Υγεία εμπορευματοποιείται”

Η αποδιοργάνωση του ΕΣΥ αντιστοιχεί σε γιγάντωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων Υγείας, υποστηρίζει η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών του Ρεθύμνου, διακρίνοντας στην άκρη… του τούνελ, ολοφάνερα πια, όχι φως, αλλά την υλοποίηση ενός μεθοδευμένου σχεδίου πλήρους ιδιωτικοποίησης ενός αγαθού που θα έπρεπε, όπως τονίζει, να προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως.

Όλα αυτά, όπως εκτιμά, γίνονται σκοπίμως: “Η Υγεία εμπορευματοποιείται: χρόνια τώρα, απλά με την παρούσα κυβέρνηση φτάσαμε στο αποκορύφωμα! Ο στόχος τους είναι η Υγεία να μην είναι δωρεάν και δημόσια, αλλά να επιβαρύνεται ο πολίτης οικονομικά και κάποιοι να έχουν έσοδα!”.https://www.cretalive.gr/