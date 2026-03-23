Ορκωμοσία 17 νέων Δημοτικών Αστυνομικών στο Δήμο Ηρακλείου

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Σας καλωσορίζω στο Δήμο Ηρακλείου κι εύχομαι αυτή η επιλογή που κάνατε να δικαιωθεί, να αισθανθείτε ότι προσφέρετε και ότι εσείς οι ίδιοι περπατάτε ένα δρόμο στη ζωή που αξίζει να τον περπατήσει κανείς»

Πραγματοποιήθηκε από το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό η ορκωμοσία 17 νέων Δημοτικών Αστυνομικών, παρουσία των Αντιδημάρχων Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Καραντινού, και Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρίας Σκραφνάκη, της Προϊσταμένης του Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας Παρασκευής Πλατάκη καθώς και στελεχών της Δημοτικής Αστυνομίας, το πρωί της Δευτέρας 23/3 στη Λότζια.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, απευθυνόμενος στους νέους Δημοτικούς Αστυνομικούς, καθώς και σε συγγενείς και φίλους που παρέστησαν στην ορκωμοσία, δήλωσε πως πρόκειται για μια ωραία μέρα για το Δήμο Ηρακλείου αφού μια σημαντική Υπηρεσία διπλασιάζει το έμψυχο δυναμικό της: «Αυτή είναι μια ωραία μέρα για το Δήμο Ηρακλείου και εύχομαι να είναι και για τα παιδιά και για εσάς συγγενείς και φίλους.

Είναι μια στιγμή που την περιμέναμε πάρα πολύ και για πολύ καιρό. Η Δημοτική Αστυνομία είναι μια σημαντικότατη Υπηρεσία του Δήμου και το έργο που έχει να επιτελέσει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με τη δική σας παρουσία, ουσιαστικά διπλασιάζεται η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι μια μεγάλη ενίσχυση.

Σας καλωσορίζω στο Δήμο Ηρακλείου, στην οικογένεια μας και εύχομαι αυτή η επιλογή που κάνατε να δικαιωθεί και μέσα στη ζωή σας να αισθανθείτε ότι προσφέρετε και ότι εσείς οι ίδιοι περπατάτε ένα δρόμο στη ζωή που αξίζει να τον περπατήσει κανείς. Ξέρουμε ότι τα προβλήματα της πόλης είναι μεγάλα άρα λοιπόν και το έργο μας έχει μια αντίστοιχη δυσκολία.

Αυτό αφορά και τη Δημοτική Αστυνομία. Από την άλλη μεριά, όταν έχουμε καλή διάθεση, μια καλή συνεννόηση και μια καλή σχέση μεταξύ μας, όλα θα γίνουν πιο εύκολα και πιο αποδοτικά».

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας, από την πλευρά του, καλωσορίζοντας τους νέους Δημοτικούς Αστυνομικούς δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ευτυχής που επί των ημερών μας διπλασιάζεται η δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας. Θέλω να καλωσορίσω τους νέους Δημοτικούς Αστυνομικούς που θα ενσωματωθούν στους ήδη υπάρχοντες 16, θα ανταλλάξουν την εμπειρία, την γνώση, την εκπαίδευση, με την ορμή, τη νιότη και την όρεξη για δουλειά και ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την αστυνόμευση της πόλης προς όφελος των πολιτών».

Μέσω της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Κ/2024 ορκίστηκαν οι Ιωσήφ Βεϊσάκης, Πέτρος Κοντορούσης και Γιώργος Τσουβαλάκης (ΠΕ Ειδικού Προσωπικού-Δημοτική Αστυνομία), Αναστάσιος Βροντάκης, Δήμητρα Διαμαντοπούλου, Αθανάσιος Κεραμυδάς και Παναγιώτης Σχισμένος (ΤΕ Ειδικού Προσωπικού-Δημοτική Αστυνομία) καθώς και οι Άγγελος Αλεξιάδης, Χριστόφορος Αμαργιανιτάκης, Δημήτρης Βετουλάκης, Μιχάλης Καραμαλάκης, Μαρίνος Κουτεντάκης, Χρήστος Μπλιάγκας, Πανορμήτης Πετράκης, Νίκος Σεληνιωτάκης, Σταύρος Τσαγκαράκης και Παρασκευάς Φακουρέλης (ΔΕ Ειδικού Προσωπικού-Δημοτική Αστυνομία).