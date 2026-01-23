Όσκαρ 2026: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες – Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Η επιτροπή των Όσκαρ ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ 2026 με το Sinners να σαρώνει – Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Ηστιγμή για την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των βραβείων Όσκαρ 2026 έφτασε. Το μεσημέρι της Πέμπτης η επιτροπή σε ειδική εκδήλωση παρουσίασε ζωντανά τις υποψηφιότητες για το χρυσό αγαλματίδιο.

Ο Γιώργος Λάνθιμος είδε ξανά το όνομά του να βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους. Η «Bugonia» είναι υποψήφια στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας, ενώ η Έμα Στόουν είναι ξανά υποψήφια για τον πρώτο γυναικείο ρόλο. Παράλληλα, διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία του διασκευασμένου σεναρίου και μουσικής.

Για όσες και όσους ανυπομονούν, θυμίζουμε ότι η 98η τελετή απονομής των Οσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και για πρώτη φορά από το κανάλι YouTube της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε περισσότερες από 200 περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Οι υποψήφιοι των 98ων Όσκαρ

Καλύτερη ταινία

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Σκηνοθεσία

Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Joachim Trier, Sentimental Value

Ryan Co

Α’ γυναικείος ρόλος

Jessie Buckley (“Hamnet”)

Rose Byrne (“If I Had Legs, I’d Kick You”)

Kate Hudson (“Song Sung Blue”)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Emma Stone (Bugonia)

Α’ αντρικός ρόλος

Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)

Berlinale festival director warns of ‘major threat’ to film industry

Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”)

Ethan Hawke (“Blue Moon”)

Michael B. Jordan (“Sinners”)

Wagner Moura (“The Secret Agent”)

Β’ γυναικείος ρόλος

Teyana Taylor – One Battle After Another

Amy Madigan – Weapons

IngaIbsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Elle Fanning – Sentimental

Β’ αντρικός ρόλος

Stellan Skarsgard – Sentimental Value

Benicio del Toro – One Battle After Another

Sean Penn – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Πρωτότυπο σενάριο

Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

It Was Just an Accident

Blue Moon

Διασκευασμένο σενάριο

One Battle After Another

Hamnet

Train Dreams

Bugonia

Frankenstein

Διεθνής ταινία

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirāt

The Secret Agent

The Voice of Hind Rajab

Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Animation μεγάλου μήκους

Arco

Elio

KPOP: Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Διεύθυνση φωτογραφίας

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Κοστούμια

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Μοντάζ

F1, Stephen Mirrione

Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie

One Battle After Another, Andy Jurgensen

Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté

Sinners, Michael Shawver

Μακιγιάζ & κομμώσεις

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Πρωτότυπη μουσική

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Πρωτότυπο τραγούδι

«Dear Me» από Diane Warren: Relentless

«Golden» από KPop Demon Hunters

«Highest 2 Lowest» από Highest 2 Lowest

«I Lied To You» από Sinners

«Sweet Dreams of Joy» από Viva Verdi!

«Train Dreams» από Train Dreams

Σκηνογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinn

Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirāt

Ειδικά εφέ

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirāt

Μυθοπλασία μικρού μήκους

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Animation μικρού μήκους

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters