Όσκαρ 2026: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες – Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Η επιτροπή των Όσκαρ ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ 2026 με το Sinners να σαρώνει – Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Ηστιγμή για την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των βραβείων Όσκαρ 2026 έφτασε. Το μεσημέρι της Πέμπτης η επιτροπή σε ειδική εκδήλωση παρουσίασε ζωντανά τις υποψηφιότητες για το χρυσό αγαλματίδιο.

Ο Γιώργος Λάνθιμος είδε ξανά το όνομά του να βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους. Η «Bugonia» είναι υποψήφια στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας, ενώ η Έμα Στόουν είναι ξανά υποψήφια για τον πρώτο γυναικείο ρόλο. Παράλληλα, διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία του διασκευασμένου σεναρίου και μουσικής.

Για όσες και όσους ανυπομονούν, θυμίζουμε ότι η 98η τελετή απονομής των Οσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και για πρώτη φορά από το κανάλι YouTube της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε περισσότερες από 200 περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Οι υποψήφιοι των 98ων Όσκαρ
Καλύτερη ταινία
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams

Σκηνοθεσία
Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Joachim Trier, Sentimental Value
Ryan Co

Α’ γυναικείος ρόλος
Jessie Buckley (“Hamnet”)
Rose Byrne (“If I Had Legs, I’d Kick You”)
Kate Hudson (“Song Sung Blue”)
Renate Reinsve (Sentimental Value)
Emma Stone (Bugonia)

Α’ αντρικός ρόλος
Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)
Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”)
Ethan Hawke (“Blue Moon”)
Michael B. Jordan (“Sinners”)
Wagner Moura (“The Secret Agent”)

Β’ γυναικείος ρόλος
Teyana Taylor – One Battle After Another
Amy Madigan – Weapons
IngaIbsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Elle Fanning – Sentimental

Β’ αντρικός ρόλος
Stellan Skarsgard – Sentimental Value
Benicio del Toro – One Battle After Another
Sean Penn – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners

Πρωτότυπο σενάριο
Sinners
Marty Supreme
Sentimental Value
It Was Just an Accident
Blue Moon

Διασκευασμένο σενάριο
One Battle After Another
Hamnet
Train Dreams
Bugonia
Frankenstein

Διεθνής ταινία
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sirāt
The Secret Agent
The Voice of Hind Rajab

Ντοκιμαντέρ
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor

Animation μεγάλου μήκους
Arco
Elio
KPOP: Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2

Διεύθυνση φωτογραφίας
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams

Κοστούμια
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners

Μοντάζ
F1, Stephen Mirrione
Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie
One Battle After Another, Andy Jurgensen
Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté
Sinners, Michael Shawver

Μακιγιάζ & κομμώσεις
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister

Πρωτότυπη μουσική
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners

Πρωτότυπο τραγούδι
«Dear Me» από Diane Warren: Relentless
«Golden» από KPop Demon Hunters
«Highest 2 Lowest» από Highest 2 Lowest
«I Lied To You» από Sinners
«Sweet Dreams of Joy» από Viva Verdi!
«Train Dreams» από Train Dreams

Σκηνογραφία
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinn

Ήχος
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirāt

Ειδικά εφέ
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirāt

Μυθοπλασία μικρού μήκους
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: “Were and Are Gone
The Devil is Busy
Perfectly a Strangeness

Animation μικρού μήκους
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters

Συνεχίζεται η έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»...

0
Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό ως τις 30...

«Οι βραχοκλησιές του Ρεθύμνου» το νέο βιβλίο...

0
Μετά από μακρόχρονη κυοφορία κυκλοφόρησε λίγο πριν τις γιορτές...

