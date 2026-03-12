Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά

Επί ποδός τα λογιστήρια των επιχειρήσεων – Επιχειρούν να αποκρυπτογραφήσουν την απόφαση για το πλαφόν

Θα γίνουν μειώσεις τιμών στις επόμενες ημέρες; Δεν αποκλείεται! Οι διοικήσεις και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων από σήμερα το πρωί βρίσκονται «επί ποδός πολέμου»! Προσπαθούν να «αποκρυπτογραφήσουν» τα όσα αναφέρονται στην Πράξη Νομοθετικου Περιεχομένου, η οποία αποτυπώσει το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα με ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου όπως ανακοίνωσαν χθες οι υπουργοί Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Παπασταύρου και Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη

Η εν λόγω ρύθμιση – σύμφωνα με την οποία «πλαφονάρεται» το μικτό περιθώριο κέρδους στα μέσα επίπεδα του 2025 – μπορεί να είναι πολύ καλύτερη, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, έναντι αυτής που καταργήθηκε στις 20 Ιουνίου 2025, αλλά αλλά έχει αρκετά δύσκολα σημεία για τις επιχειρήσεις.

Πηγές με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ έλεγαν πως η ΠΝΠ δεν απαγορεύει τις ανατιμήσεις – εφόσον τα κοστολογικά στοιχεία ανατιμηθούν, όπως είναι πχ. η το κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών, τότε οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν το υπερβάλλον κόστος στον καταναλωτή. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν είναι να αυξήσουν την μικτή κερδοφορία τους ανά προϊόν.

Ο μηχανισμός των προσφορών

Ομως στην περίπτωση που προχωρήσουν σε – αναγκαστικές – ανατιμήσεις, τότε πέφτουν στις «δαγκάνες» της άλλης ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία αν μία επιχείρηση ανατιμήσει ένα ή περισσότερα προιόντα της δεν έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά τον μηχανισμό των προσφορών. Ως εκ τούτου η μόνη επιλογή που έχουν οι επιχειρήσεις, κυρίως οι προμηθευτικές των αλυσίδων σούπερ μάρκετ είναι να … «αποδεχθούν το μοιραίο» ελπίζοντας ότι θα η διάρκεια του δεν θα υπερβεί του τρεις μήνες.

Εν τω μεταξύ, όπως είναι γνωστό στις αρχές του χρόνου πολλές εταιρείες προχώρησαν σε ανατιμήσεις, όμως με βάση την ΠΝΠ πρέπει το μικτό περιθώριο κέρδους τους να βρίσκεται στα μέσα επίπεδα του 2025. Αν κάποιες εταιρείες όμως παράλληλα με την μετακύλιση του υπερβάλλοντος κόστους αύξησαν και το μικρό περιθώριο του κέρδους τους, είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών!

Οι πρώτες ημέρες της εφαρμογής

Οπως έλεγε μάλιστα πηγή της αγοράς μιλώντας προς τον ΟΤ «για τις επόμενες δύο – τρεις μέρες πιθανόν η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να επιδείξει κάποια επιείκεια για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, όμως από την επόμενη εβδομάδα η ΔΙΜΕΑ θα αρχίσει τους ελέγχους κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα περιθώριο μη συμμόρφωσης. Αν πρέπει να γίνουν μειώσεις τιμών θα γίνουν».

Αλλη πηγή της αγοράς σχολιάζοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις έλεγε πως «όσοι έκαναν ανατιμήσεις είναι οι κερδισμένοι κι όσοι είχαν συγκρατημένη εμπορική πολιτική είναι οι χαμένοι». Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι τονίζουν την ανάγκη το συγκεκριμένο μέτρο να κλείσει στους τρεις μήνες, όπως ανακοινώθηκε – και να μην υπάρξη παράταση του!