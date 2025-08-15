Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΣΤΟ ΒΕΡΜΙΟ

14 Αυγούστου 2025

Το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου ξεκίνησαν στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά του Βερμίου οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για την εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός της εορτής χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, ο οποίος κήρυξε και το θείο Λόγο, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στεφάνου και Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος στό τέλος του Εσπερινού προσεφώνησε τους μετέχοντες Αρχιερείς.

Ακολούθησε η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων με αθρόα συμμετοχή πιστών οι οποίοι, σύμφωνα με το έθιμο, περίμεναν υπομονετικά και γονατιστοί να περάσει η ιερά εικόνα της Παναγίας από επάνω τους για να λάβουν την ευλογία της.

Στο δεξί αναλόγιο έψαλε ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Χριστοδούλου μετά χορού ιεροψαλτών, ενώ στο αριστερό αναλόγιο έψαλε ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά κ. Βασίλειος Μαυράγκανος μετά χορού ιεροψαλτών.

Αύριο το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, Ιερά Λιτανεία και τρισάγιο στην προτομή του Υψηλάντη.

Προσφώνηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος

«Ευφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου το άγιον τέμενος».

Παραμονή της μεγάλης Θεομητορικής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και τα βλέμματα όλων των πιστών στρέφονται νοερά προς τη Γεθσημανή, προς «το άγιον τέμενος» της Θεοτόκου.

Προς αυτόν τον προσφιλή τόπο της Κυρίας Θεοτόκου, ο οποίος δέχθηκε το πανάχραντο σώμα της, στρέφεται και ο ιερός της Εκκλησίας υμνογράφος, και τον καλεί να ευφρανθεί. Να ευφρανθεί όχι μόνο για τη Θεομητορική εύνοια και επιλογή, αλλά και γιατί γίνεται μάρτυς ενός υπερφυούς γεγονότος της ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Κοιμήσεώς της, που αν και κατ᾽ αρχήν είναι λυπηρό, αποδεικνύεται χαρμόσυνο, καθώς «τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησε» τη Μητέρα της Ζωής, την Παναγία Παρθένο.

Η αποστροφή όμως του ιερού υμνογράφου δεν αφορά μόνο τη Γεθσημανή, αλλά κάθε «άγιον τέμενος» της Θεοτόκου. Κάθε τόπο τον οποίο αγιάζει η παρουσία μιας θαυματουργής της εικόνος. Κάθε ιερό ναό η προσκύνημα που είναι αφιερωμένο στη χάρη της.

Γεθσημανή και «άγιον τέμενος» της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι και το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, εδώ στο Βέρμιο, όπου από ημέρες συρρέουν πιστοί από όλα τα μέρη του κόσμου, συρρέουν ευλαβείς Πόντιοι και φιλοπόντιοι για να προσκυνήσουν τη χαριτόβρυτη και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Σουμελά, την ιστορηθείσα κατά την παράδοση από τον άγιο ευαγγελιστή Λουκά, την εικόνα, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Ποντιακό Ελληνισμό και την πολυκύμαντη ιστορική του πορεία.

Γεθσημανή και «άγιον τέμενος» της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ο τόπος αυτός, ο ευλογημένος από την παρουσία της θαυματουργού Θεομητορικής εικόνος, στον οποίο υπό τη σκέπη της Παναγίας της Σουμελιώτισσας, μεταλαμπαδεύονται, όπως άλλοτε στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά του Πόντου, μαζί με την αγάπη και τον σεβασμό προς το ιερό πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου, τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις του Ποντιακού Ελληνισμού.

Γεθσημανή και «άγιον τέμενος» είναι ο περικαλλής αυτός ιερός ναός, στον οποίο με κατάνυξη και ευλάβεια συνέρρευσαν και απόψε πλήθη πιστών μαζί με τους Ποντίους αδελφούς μας από κάθε γωνιά της Ελλάδος και του κόσμου, για να ψάλουμε «ωδήν την εξόδιον» προς τη Μητέρα του Θεού και δική μας μητέρα και να εορτάσουμε εν ευφροσύνη την Κοίμησή της και την άνοδό της στους ουρανούς.

Συμπανηγυριστές και συνεορταστές στη σεπτή και χαρμόσυνη αυτή Πανήγυρη του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, που την λαμπρύνουν με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους είναι οι πολυσέβαστοι Αρχιερείς που συμμετέχουν στον πολυαρχιερατικό Εσπερινό, με πρώτο τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαοδικείας και Διευθυντή του Γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα κ. Θεοδώρητο. Και μαζί του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, που χοροστατεί.

Τους ευχαριστώ όλους από καρδίας και τους εκφράζω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου γιατί με την παρουσία τους τιμούν όχι μόνο την εορτή της Παναγίας μας αλλά και το Ιερό Προσκύνημα «Παναγία Σουμελά» και το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελεί.

Ιδιαιτέρως όμως ευχαριστώ τον χοροστατούντα Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, αλλά και τον Σεβασμιώτατο Άγιο Λαοδικείας κ. Θεοδώρητο, τον οποίο και παρακαλώ να μας μεταφέρει τις ευχές του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και να μας ομιλήσει επίκαιρα.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας