Ρέθυμνο:Το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 το 38ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών

Η «Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών», με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Μυλοποτάμου, πραγματοποιεί το 38ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών, το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και ώρα 10.00 το πρωί στο χωριό Μελιδόνι της Δημοτικής Κοινότητας Μελιδονίου, του Δήμου Μυλοποτάμου. Βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο θα είναι «Η Ανάπτυξη, η Γαστρονομία και η Παιδεία».

Ειδικότερα, στον πρώτο κύκλο συζήτησης το θέμα είναι: «Ο Μυλοπόταµος ως πολιτιστικός, γαστρονομικός και ταξιδιωτικός προορισμός. Ευκαιρία προβολής, παρουσίασης και ανάδειξης του Μυλοποτάµου στο ειδικό θεματικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 18 Οκτωβρίου στην καρδιά της Αθήνας (Σταθμός Μετρό Συντάγματος)».

Στο Δεύτερο κύκλο το θέμα είναι: «Ο ρόλος της παιδείας και του πολιτισμού στην κατεύθυνση ολοκληρωμένης ανάπτυξης της πρώην επαρχίας Μυλοποτάµου».

Το συνέδριο έχει στόχο την ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής μέσα από επιστημονικές εισηγήσεις, βιωματικές παρεμβάσεις και δημόσιο διάλογο. Θα εξεταστούν σύγχρονες προσεγγίσεις για τη σύνδεση του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της γαστρονομίας και της τοπικής παραγωγής με την τουριστική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα θα γίνει αναφορά στον κεντρικό στόχο υλοποίησης

🔹 Τιμητικές Βραβεύσεις

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν:

• Βράβευση των καθαρότερων χωριών της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου

• Απονομή επαίνων σε φοιτητές που εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συνοδευόμενες από χρηματικά ποσά προσφορά του Επιχειρηματία Γιώργου Σιγανού και δώρο εισιτήρια από ANEK LINES και AEGEAN AIRLINES

🔹 Διαδραστικό Σεμινάριο για Νέους

Παράλληλα με το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα: «Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας»

Συντονίστρια: Δρ Αγγελική Μπουρμπούλη (ΙΝΕΠ / ΕΚΔΔΑ)

🔹 Καλλιτεχνική Εκδήλωση

Η ημέρα θα κλείσει με μουσική και χορό, με τη συμμετοχή του Μουσικού Συγκροτήματος του Μιχάλη Χαιρέτη και του Λαογραφικού Ομίλου Λάζαρος & Μανώλης Χνάρης.

🔹Ξενάγηση στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας

Στις 24 Αυγούστου, στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας από την Ξεναγό και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Γεωργία Παπαδοπούλου.

Μεγάλος Χορηγός συνεδρίου:

Γεώργιος Ι. Σιγανός, επιχειρηματίας στην Αμερική που κατάγεται από το Φαράτσι Μυλοποτάμου.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00 Προσέλευση Συνέδρων & Επισήμων.

10:30 Έναρξη: Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύµνης και Αυλοποτάµου κ.κ. Πρόδρομο.

10:40 Καλωσόρισμα:

α) Του Προέδρου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταµιτών κ. Μανώλη Κυρίµη.

β) Του Δημάρχου Μυλοποτάµου κ. Γεωργίου Κλάδου.

γ) Του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας.

κ. Φώτη Σωπασουδάκη.

11:00 Χαιρετισµοί Επισήµων.

11:30 α) Τιμητικές βραβεύσεις.

β) Απονομή Βραβείων στα καθαρότερα χωριά της πρώην επαρχίας Μυλοποτάµου.

11:45 Παρουσίαση του χωριού Μελιδόνι: κα Ελένη Παπαδάκη, Γενική Γραµµατέας Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονίου.

Πρώτη θεματική ενότητα

12:00 Θέµα: «Ο Μυλοπόταµος ως πολιτιστικός, γαστρονομικός και ταξιδιωτικός προορισμός. Ευκαιρία προβολής, παρουσίασης και ανάδειξης του Μυλοποτάµου στο ειδικό θεματικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 18 Οκτωβρίου στην καρδιά της Αθήνας (Σταθμός Μετρό Συντάγματος)».

Συµμετέχουν:

Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας.

Ζαχαρίας Λαδιανός, Αντιδήµαρχος Δήμου Μυλοποτάµου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Τουρισμού & Αθλητισμού.

Γιώργος Μαρής, π. Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης – Επιχειρηματίας στον τομέα της διατροφής.

Μανώλης Κουγιουµουτζής, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάµου.

Όλγα Καλλέργη, Υπεύθυνη Συντονισμού και Διαχείρισης Θεσµού

«Κρητικός Διατροφικός Πολιτισμός. Γη – Τροφή – Υγεία». | Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Στέλιος Φασούλης, Γραφίστας, Ιδιοκτήτης beanstudio, Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες Οπτικής Επικοινωνίας.

Δηµήτρης Παραγιουδάκης, Δημιουργός της επιχείρησης αλκοολούχων ποτών µε βάση την Κρητική Τσικουδιά “Spitiko Meraki”.

Συντονιστής: Δηµήτρης Μαρής, Δημοσιογράφος και Γ.Γ. Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταµιτών .

Δεύτερη θεματική ενότητα

13:00 Θέμα: «Ο ρόλος της παιδείας και του πολιτισμού στην κατεύθυνση ολοκληρωμένης ανάπτυξης της πρώην επαρχίας Μυλοποτάµου».

Συµµετέχουν:

Χρήστος Λιονής, Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, µέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το εμβόλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και πρώην µέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επενδύσεις για την υγεία.

Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, τ. Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου.

Δρ Μανούσος Ν. Μαραγκάκης, Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Λάμπρος Καρβούνης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Γεωργία Παπαδοπούλου, Διπλωματούχος Ξεναγός Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

Συντονίστρια : Τάνια Γεωργιοπούλου δημοσιογράφος εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

14:00 Παρεμβάσεις* εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων και φορέων της περιοχής –Τοποθετήσεις Συνέδρων.

*(Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι σύντομες, περίπου 3 λεπτών και σχετικές µε το θέμα του συνεδρίου. Όσοι επιθυμούν να θίξουν ζητήματα εκτός θεματολογίας µμπορούν να το πράξουν γραπτώς. Τα σχετικά κείμενά θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα «Μυλοποταµίτικα Νέα».

14:20 Τιμητική εκδήλωση για τους φοιτητές της περιοχής.

Βράβευση των φοιτητών που διακρίθηκαν.

Απονομή επαίνων.

Κλήρωση δώρων µε τη συµµμετοχή όλων των φοιτητών.

Συντονιστής: Γιάννης Τρούλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και ταμίας της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταµιτών.

15:00 Δεξίωση προσφερόμενη από το Δήμο Μυλοποτάµου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιδονίου. Τη δεξίωση θα πλαισιώσει το Μουσικό συγκρότημά του Μιχάλη Χαιρέτη και το χορευτικό συγκρότημά «Λαογραφικός Όμιλος Λάζαρος & Μανώλης Χνάρης».

11:30 Παράλληλες εργασίες

Διαδραστικό σεμινάριο για την αγορά εργασίας µε θέμα: «Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση µε την αγορά εργασίας»

Συντονίστρια: Αγγελική Μπουρµπούλη, Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ).

Συµµετέχει ο Γιάννης Τρούλης, Σύµβουλος Επιχειρήσεων

Στους συµµετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.