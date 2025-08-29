Ρέθυμνο:Από τις 13 έως τις 18 Οκτωβρίου 2025 ο Μυλοπόταμος ενώνει τις δυνάμεις του για την υλοποίηση ενός εμβληματικού φεστιβάλ στο Μετρό Συντάγματος στην Αθήνα!

«Στρατηγική σύμπραξη για τον Μυλοπόταμο κατά τη διάρκεια του 38ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Μυλοποτάμου στο Μελιδόνι»

Από τις 13 έως τις 18 Οκτωβρίου 2025 ο Μυλοπόταμος ενώνει τις δυνάμεις του για την υλοποίηση ενός εμβληματικού φεστιβάλ στο Μετρό Συντάγματος στην Αθήνα!

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 38ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Μυλοποταμιτών, το οποίο φέτος ανέδειξε έναν κοινό στόχο με ξεχωριστή αναπτυξιακή και πολιτιστική δυναμική: τη διοργάνωση ενός μεγάλου θεματικού φεστιβάλ Μυλοποτάμου στο Μετρό Συντάγματος, στην καρδιά της Αθήνας, από τις 13 έως τις 18 Οκτωβρίου 2025.

Η πρόταση κατατέθηκε από την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών κατά τις εργασίες του 38ου Συνεδρίου στο Μελιδόνι στις 23 Αυγούστου και έτυχε ευρείας αποδοχής από την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους της περιοχής και πλήθος φορέων, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή βούληση για εξωστρέφεια, συνεργασία και προβολή του τόπου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού, της γαστρονομίας, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Μυλοποτάμου. Μέσα από βιωματικές δράσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων, μουσικά και χορευτικά δρώμενα, το φεστιβάλ θα «μεταφέρει» το πνεύμα και τη μοναδικότητα του Μυλοποτάμου και της Κρήτης στην πρωτεύουσα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ζωντανό κάλεσμα εξωστρέφειας, με σκοπό την ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος, την τουριστική προώθηση της περιοχής και τη σύνδεση της τοπικής ταυτότητας με σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές.

Το 38ο Αναπτυξιακό Συνέδριο διοργάνωσε η «Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών», με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Μυλοποτάμου.

Τη δεξίωση πρόσφερε με δικό του κόστος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελιδονίου, ενώ μέγας χορηγός για άλλη μια χρονιά ήταν ο Φαρατσανός επιχειρηματίας στις ΗΠΑ Γιώργος Σιγανός.

Κατά τη διάρκεια του 38ου Συνεδρίου, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος θεσμός διαλόγου, αναδείχθηκαν για άλλη μια χρονιά ζητήματα που αφορούν στην παιδεία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία ως τρεις βασικούς άξονες για το μέλλον της περιοχής. Μάλιστα συμφωνήθηκε να τεθεί ως στόχος η λειτουργία θερινού – χειμερινού σχολείου προκειμένου να αναδειχθεί η άυλης πολιτιστική κληρονομία της περιοχής.

Επιπλέον τίθεται κοινή πρωτοβουλία διατύπωσης κειμένου διαμαρτυρίας για τη στοχοποίηση των κατοίκων της περιοχής λόγω παραβατικών συμπεριφορών μιας μικρής μερίδας πολιτών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με αγιασμό από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη και Ηγούμενο της Ι.Μ. Αττάλης -Μπαλή π. Παρθένιο εκπρόσωπο του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ.κ. Πρόδρομου.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών Μανώλης Κυρίμης ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αγαστή συνεργασία της Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών με την Περιφέρεια Κρήτης, τους δήμους της περιοχής και συνολικά τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους παραγωγικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ανακοίνωσε το ειδικό φεστιβάλ στο ΜΕΤΡΟ Συντάγματος για την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την ιστορική και πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής του Μυλοποτάμου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της τιμητικής εκδήλωσης για τους πρωτοετείς φοιτητές, με την απονομή χρηματικών βραβείων και άλλων δώρων.

Στο πλαίσιο αυτό ευχαρίστησε θερμά το μέγα χορηγό Γιώργο Σιγανό, τους δήμους καθώς και όλες τις εταιρείες για τις χορηγίες τους.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, αναφέρθηκε στο όραμα της Δημοτικής Αρχής, το οποίο βασίζεται στη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και την ενότητα. Επισήμανε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του δεν καλλιεργούν αυταπάτες, αλλά εργάζονται για την αναβάθμιση των υποδομών, την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό φεστιβάλ της Πανελλήνιας Ένωσης Μυλοποταμιτών στην Αθήνα και χαρακτήρισε την σχετική πρωτοβουλία ως μια «σπουδαία ευκαιρία εξωστρέφειας», με σκοπό την προβολή της αυθεντικής ταυτότητας της περιοχής. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της ανάδειξης της Κρήτης ως «Γαστρονομικού Προορισμού 2026», χαρακτηρίζοντάς την μεγάλη πρόκληση και ευθύνη για την προβολή της γαστρονομικής κληρονομιάς και τη στήριξη των μικρών παραγωγών. Τέλος, κάλεσε σε ενιαίο και σταθερό αναπτυξιακό βηματισμό, τονίζοντας την ανάγκη για συλλογική δράση και κοινό όραμα για έναν «ζωντανό, αυτάρκη, περήφανο» τόπο.

Τιμητική Βράβευση στη Μνήμη του Μιχάλη Χρηστάκη

Αμέσως μετά τους χαιρετισμούς σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε τιμητική βράβευση στη μνήμη του Πολιτικού και Διοικητικού Επιστήμονα Μιχάλη Χριστάκη του πρώτου προέδρου και δημιουργού της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Δήμων «Κλεισθένη».

Όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο Μ. Κυρίμη η τιμητική αυτή βράβευση αποτελεί μια μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης στα όσα πρόσφερε ο αείμνηστος Μιχάλης Χριστάκης στην αναβάθμιση του Ετήσιου Αναπτυξιακού Συνεδρίου και στην καθιέρωση του ειδικού σεμιναρίου για τους φοιτητές. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβαν η σύζυγός του Δρ Αγγελική Μπουρμπούλη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΙΝ.ΕΠ. Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), καθώς και η μητέρα του αείμνηστου Μ. Χριστάκη.

Βράβευση καθαρότερων χωριών

Πριν την έναρξη των δύο κύκλων συζήτησης πραγματοποιήθηκε και η βράβευση των καθαρότερων χωριών του Μυλοποτάμου. Το πρώτο βραβείο έλαβε το χωριό Ρουμελή, η Αρχαία Ελεύθερνα τη δεύτερη και τα Απλαδιανά την τρίτη. Το 1o βραβείο το παρέλαβε η πρόεδρος του Συλλόγου Ρουμελή Μαρία Κοκολάκη, το 2o βραβείο το παρέλαβε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχαίας Ελέυθερνας Σπύρος Ζαχαράκης και το 3o βραβείο το παρέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Απλαδιανών Δημήτρης Βαρδάμπασης. Στους νικητές αποδίδονται και χρηματικά «έπαθλα» προσφορά από την Περιφέρεια Κρήτης.

Τους συνέδρους καλωσόρισε ο Προέδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μελιδονίου Φώτης Σωπασουδάκης, ενώ η Παρουσίαση του χωριού Μελιδόνι έγινε από την Ελένη Παπαδάκη, Γενική Γραµµατέα του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Πρώτη θεματική ενότητα συνεδρίου

Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με την Πρώτη Θεματική Ενότητα, η οποία επικεντρώθηκε στον Μυλοπόταμο ως πολιτιστικό, γαστρονομικό και ταξιδιωτικό προορισμό. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης, , ο Αντιδήµαρχος Δήμου Μυλοποτάµου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Τουρισμού & Αθλητισμού Ζαχαρίας Λαδιανός, η Υπεύθυνη Συντονισμού και Διαχείρισης του Θεσµού «Κρητικός Διατροφικός Πολιτισμός. Γη – Τροφή – Υγεία» της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ,

Όλγα Καλλέργη, ο Γραφίστας, Ιδιοκτήτης beanstudio, Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες Οπτικής Επικοινωνίας Στέλιος Φασούλης, και ο Δηµήτρης Παραγιουδάκης, Δημιουργός της επιχείρησης αλκοολούχων ποτών µε βάση την Κρητική Τσικουδιά “Spitiko Meraki”. Τον συντονισμό είχε ο Δηµήτρης Μαρής, Δημοσιογράφος και Γ.Γ. Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταµιτών .

Οι ομιλητές, μέσα από τις εισηγήσεις τους ανέδειξαν τη δυναμική του τόπου και τις προοπτικές εξωστρέφειας. Επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες προβολής του Μυλοποτάμου στο Φεστιβάλ που οργανώνεται στις 13 με 18 Οκτωβρίου στην Αθήνα καθώς και την αναγκαιότητα σωστής παραγωγής και τυποποίησης των προϊόντων της Περιοχής. Μάλιστα κατατέθηκε ειδική πρόταση προκειμένου να δημιουργηθεί ομάδα στήριξης των παραγωγών και των φορέων στο πλαίσιο της σωστής παρουσίασης και συσκευασίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Δεύτερη θεματική ενότητα συνεδρίου

Η Δεύτερη Θεματική Ενότητα είχε ως αντικείμενο «Το ρόλο της παιδείας και του πολιτισμού στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη». Στο κύκλο συζήτησης συμμετείχαν ο Χρήστος Λιονής, Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, µέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το εμβόλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και πρώην µέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επενδύσεις για την υγεία, ο Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, τ. Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, ο Δρ Μανούσος Ν. Μαραγκάκης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, ο Λάμπρος Καρβούνης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και η Γεωργία Παπαδοπούλου, Διπλωματούχος Ξεναγός και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

Το συντονισμό είχε η Τάνια Γεωργιοπούλου δημοσιογράφος εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Μεταξύ άλλων η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την κοινωνική συνοχή και τη δημόσια υγεία, στον τομέα αυτό ο Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λιονής, παρουσίασε τεκμηριωμένες προτάσεις, ενώ υπερασπίστηκε με σθένος την ανάγκη προστασίας της κοινωνίας του Μυλοποτάμου από την άδικη στοχοποίηση μερίδας των Μέσων Ενημέρωσης.

Στο ίδιο πνεύμα, ουσιαστικές παρεμβάσεις κατέθεσαν οι κ. Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Μανουσός Μαραγκάκης, και Λάμπρος Καρβούνης οι οποίοι με τις τοποθετήσεις τους φώτισαν κρίσιμες πτυχές της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, δίνοντας επιπλέον βάθος και αξία στις συζητήσεις του Συνεδρίου. Η Γεωργία Παπαδοπούλου, πρότεινε τη δημιουργία Θερινού σχολείου στο Μυλοπόταμο μέσω του οποίου μπορεί να αναδειχθεί η άυλη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη οι μαθητές και οι κάτοικοι να γνωρίσουν μέσω ειδικών προγραμμάτων τον αρχαιολογικό πλούτο του Μυλοποτάμου.

Υποτροφίες σε Φοιτητές και Διαδραστικό Σεμινάριο για την αγορά εργασίας

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών έχει θεσμοθετήσει και βραβεύει τους εισαχθέντες συντοπίτες της από τα Γενικά Λύκεια Ανωγείων, Περάματος, Πανόρμου, Ρεθύμνης* και των αντίστοιχων ΕΠΑΛ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (*Διευκρινίζουμε ότι στα Λύκεια Ρεθύμνου συμμετέχουν στη βράβευση οι μαθητές που αποφοίτησαν από αυτά και οι γονείς τους διαμένουν στις Τοπικές Κοινότητες της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου: Αρχαίας Ελεύθερνας, Ελεύθερνας, Έρφων, Πρίνου και Σκουλουφίων). Ειδικές τιμητικές διακρίσεις δόθηκαν σε εκείνους που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό μορίων, ενώ δόθηκαν σε όλους τους εισαχθέντες ειδικοί έπαινοι και χρηματικά έπαθλα προσφορά του Φαρατσανού επιχειρηματία στην Αμερική Γιώργου Σιγανού και άλλων χορηγών που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Διαδραστικό Σεμινάριο με το συντονισμό της Αγγελικής Μπουρμπούλη αναπληρώτριας Διευθύντρια ΙΝ.ΕΠ. Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Ιδιαίτερη απήχηση βρήκε το βιωματικό σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού, που συντόνισε η κα Αγγελική Μπουρμπούλη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΕΚΔΔΑ και Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, προσφέροντας στους νέους πρακτικά εργαλεία και εφόδια για τη νέα τους ζωή και για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με ειδική κλήρωση σημαντικών δώρων και προσφορές για τους φοιτητές (Δωροεπιταγές, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κλπ). Χορηγοί ήταν: Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, η αεροπορική εταιρεία Aegean, η Ναυτιλιακή Εταιρεία ANEK LINES, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου (Δωροεπιταγές), ο Δήμος Μυλοποτάμου (προσφορά φορητού Υπολογιστή), ο Δήμος Ανωγείων (προσφορά τάμπλετ), ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.E., ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ- ΚΡΗΤΙΚΟΣ στο Πέραμα

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό, ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Εμμανουήλ Χνάρης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κα Μαίρη Λιονή, η οποία εκπροσώπησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Μιχαήλ Βάμβουκας, ο Τζεδάκης Σταύρος, Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Μιχαήλ Σαρρής, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων Μιχάλης Δραμουντάνης ο οποίος και εκπροσώπησε το Δήμαρχο Σωκράτη Κεφαλογιάννη,

ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νέας Γενιάς και διά βίου Μάθησης Ρεθύμνης κ. Νεκτάριος Παπαδογιάννης ο οποίος εκπροσώπησε το δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη και ο Γιώργος Μαριδάκης Πρόεδρος Συνδέσμου Κρητών Επιστημών και του Ιδρύματος Κουταβά και Π. Πρόεδρος της Παγκρητίου Ένωσης. Επίσης παρέστησαν στο συνεδρίο ο Αστυνόμος Παπαγεωργίου Ιωάννης εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου Γεώργιος Κιαγιάς, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μυλοποτάμου Ιωσήφ Βουκάλης,

Ζαχαρίας Λαδιανός, Αστρινός Νύκταρης και ο κ. Ζερβός Μιχαήλ, o Πρώην Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης, ο επίτιμος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών ο Σπύρος Φακιδάρης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Μελιδονίου Σωπασουδάκης Φώτιος,

ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονίου Μιχάλης Κουκλάκης, η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Μελιδονίου Ελένη Παπαδάκη ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Μηνάς Ρουμπάκης, ο Πρώην Ατιπεριφερειάρχης Ιωάννης Παρασύρης, ο Γιώργος Παπακωνσταντής Δρ Εγκληματολογίας Ταξίαρχος Ε.Α., οι ειδικοί σύμβουλοι του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Νικηφόρος Παύλος και κα. Κουτάντου Ειρήνη, ο Μανώλης Σκλαβουνάκης Ιδιοκτήτης του Σταθμού Talos FM και Αντιπρόεδρος Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνου,

ο Σταυρακάκης Νίκος Πρόεδρος της Οργάνωσης Παραγωγών και Επιτραπέζιας Ελιάς (NATYRA CRETICA), Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, ο Παρασύρης Κώστας Πρόεδρος της Κοινότητας και του Συλλόγου Ζωνιανών, κ.α.. Η παρουσία όλων επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης και των θεσμών για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Χαιρετισμό απέστειλε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, εκφράζοντας την υποστήριξή του στη διοργάνωση και υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που ενώνουν δυνάμεις για το κοινό καλό.

Προεδρείο Συνεδρίου

Το προεδρείο του συνεδρίου αποτελούνταν από τον κ. Γιώργο Παπακωνσταντή (Πρόεδρο) τον Μανώλη Κυρίμη, τον κ. Παρασύρη Ιωάννη, τον κ. Σαρρή Μιχαήλ, και την κα. Ελένη Παπαδάκη Γενική Γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονιωτών.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με δεξίωση που προσφέρθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιδονίου, σε ένα κλίμα φιλοξενίας και σύμπνοιας.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά το συγκρότημα του Μιχάλη Χαιρέτη, ενώ την παράσταση έκλεψε το χορευτικό συγκρότημα του Λαογραφικού Ομίλου Λάζαρος και Μανόλης Χνάρης, χαρίζοντας σε όλους τους παρευρισκόμενους στιγμές παράδοσης και αυθεντικότητας. Ευχαριστούμε θερμά τους Μουσικούς, τους χορευτές και ιδιαίτερα τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιδονίου για τη σημαντική συμβολή τους.

Ειδική παράλληλη δράση ξενάγησης στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας

Στις 24 Αυγούστου, στις 11 το πρωί, πραγματοποιήθηκε από την Ξεναγό και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Γεωργία Παπαδοπούλου ξενάγηση στην Ορθή Πέτρα και στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας. Ακολούθησε συζήτηση και κέρασμα στο «σπίτι του Πολιτισμού» την Οικία της Οικογένειας Εμμανουήλ και Δέσποινας Γαλλιάκη στις Μαργαρίτες.

Θερμές ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στο Μέγα Χορηγό Γιώργο Σιγανό, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιδονίου, στους χορηγούς για τους φοιτητές, στα μέλη της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών και όλους όσοι εργάστηκαν για τη προετοιμασία και την επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου. Θερμές ευχαριστίες και στους χορηγούς επικοινωνίας μας!