Ρέθυμνο:Διαφορετικό και πιο ελκυστικό σύστημα στο TUI Socca Champions League του 2025

Ένα νέο, διαφορετικό πιο ελκυστικό και πιο ενδιαφέρον σύστημα θα εφαρμοσθεί στο TUI Socca Champions League το οποίο θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου στο εμβληματικό γήπεδο της Σοχώρας, στο Ρέθυμνο.

Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 100 ομάδες από 40 χώρες και των πέντε ηπείρων που θα χωρισθούν σε ομίλους των τεσσάρων, κατανεμημένες σε τρία διαφορετικά επίπεδα και σε αντίστοιχα «μονοπάτια».

 Στο «μονοπάτι των Πρωταθλητών» θα συμμετάσχουν οι ισχυρότερες ομάδες που ως επί το πλείστον είναι πρωταθλήτριες, δευτεραθλήτριες και κορυφαίου επιπέδου των χωρών τις οποίες εκπροσωπούν.

 Στο «μονοπάτι των Συμβολαίων» (Contracts) θα λάβουν μέρος οι ισχυρότερες από εμπορικής πλευράς ομάδες που δεν κατέκτησαν τίτλο στην εφετινή σεζόν αλλά έφτασαν ψηλά και έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το στέμμα μέσω περισσότερων γύρων.

 Το νεοπαγές «μονοπάτι Conference» δεν ενώνεται με τα άλλα δύο και θα περιλαμβάνει τις ομάδες που αποκλείονται από τα άλλα δυο γκρουπ, όπως επίσης και ελληνικές, οι οποίες δεν έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο της συμμετοχής τους στα γκρουπ των Πρωταθλητών και των Συμβολαίων. Σε αυτό το μονοπάτι θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία μέσω της οποίας οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον δεύτερο τη τάξει τίτλο στη διοργάνωση.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων η διοργάνωση θα συνεχισθεί μέσω των νοκ άουτ αγώνων έως και τον τελικό.

Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα, το ενδιαφέρον, η ανταγωνιστικότητα, η ένταση και η συναρπαστικότητα του TUI Socca Champions League θα κυμανθούν σε πολύ υψηλό επίπεδο, προσφέροντας ένα μεγάλο δέλεαρ στους φιλάθλους, όπως άλλωστε συνέβη και στις προηγούμενες διοργανώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στο Ρέθυμνο.

Το Νο 8 της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη και το γεγονός ότι η διοργάνωση διεξάγεται «εντός έδρας» εξασφαλίζουν στη χώρα μας πολλές συμμετοχές τόσο στο TUI Socca Champions League, μέσω και των wild cards, όσο και στο τρίτο μονοπάτι του Conference.

Οι ομάδες θα ανακοινωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου από τη Socca International και θα ακολουθήσει η κλήρωση των ομίλων στα τρία «μονοπάτια».

Η Socca Greece καταγράφει έντονη παρουσία και στις διεθνείς διοργανώσεις μέσω του TUI Socca Champions League, που αποτελεί την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του αθλήματος στον κόσμο και έχει ανατεθεί με ορίζοντα τριετίας (2024-2025-2026) στο Ρέθυμνο.

Μετά το TUI Socca Champions League θα ακολουθήσει, στις 21 και 22 Οκτωβρίου, το SOCCA Aegean Cup με τη συμμετοχή τεσσάρων Εθνικών ομάδων ανδρών και τεσσάρων Εθνικών ομάδων γυναικών.

Αμφότερες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.