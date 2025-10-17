Ρέθυμνο:Εγκρίθηκε η δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην Αγία Γαλήνη

Εγκρίθηκε η δημιουργία καταδυτικού πάρκου στην Αγία Γαλήνη

H «Δημιουργία ελευθέρου Τεχνητού Υποβρυχίου Αξιοθέατου το Δήμο Αγίου Βασίλειου» έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με συνολικό προϋπολογισμό 221.612,51 €.

Η συγκεκριμένη πρόταση υποβλήθηκε από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης για «Ενισχύσεις Καταδυτικού Τουρισμού», της Υποδράσης «Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός», της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η πρόταση εγκρίθηκε αφού υποβλήθηκε 1η σε ολόκληρη τη Χώρα και έλαβε τη σχετική διακριτή κατάταξη, βάσει της χρονικής σειράς υποβολής. Το πάρκο έχει χωροθετηθεί και θα υλοποιηθεί στη θαλάσσια περιοχή της Κοινότητας Αγίας Γαλήνης. Κατά την εκτέλεση του έργου θα υλοποιηθούν :

Δαπάνες για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός υποβρύχιων εγκαταστάσεων και προμήθειας εξοπλισμού.

Δαπάνες προβολής – προώθησης

Δαπάνες που συνίστανται στο κόστος των εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους

Δαπάνες για μελέτες : «Λιμενικές Μελέτες» και «Περιβαλλοντικές Μελέτες»

«Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός καινοτόμου τεχνητού υποβρύχιου αξιοθέατου σε θαλάσσια περιοχή του Δήμου, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο προσέλκυσης επισκεπτών για κατάδυση, θαλάσσια αναψυχή και περιβαλλοντική εκπαίδευση, προάγοντας ταυτόχρονα την προστασία της θαλάσσιας ζωής και την ανάδειξη του υποθαλάσσιου πλούτου της περιοχής ταυτόχρονα με την οικονομική ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας μέσα από ήπιες, βιώσιμες μορφές τουρισμού» δήλωσε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, κ. Γιάννης Ταταράκης, αφού εξέφρασε την έντονη ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και πρόσθεσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, για την έγκριση και τη στήριξη αυτού του σημαντικού έργου για τον Δήμο μας.

Με την υλοποίησή του έργου κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός μοναδικού σημείου αναφοράς για την περιοχή μας, ενισχύουμε την τοπική ανάπτυξη και δημιουργούμε νέες προοπτικές για την τουριστική προβολή της περιοχής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους του τόπου μας.

Το έργο αυτό αποτελεί προϊόν συνεργασίας μας με εξειδικευμένους μελετητικούς και τεχνικούς φορείς και έρχεται να ενισχύσει τη στρατηγική του Δήμου για τον τουρισμό. Ο θαλάσσιος τουρισμός και η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητές μας και στόχος μας είναι να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στον τόπο μας, με σεβασμό στη φύση αλλά και την παράδοση μας» κατέληξε ο Δήμαρχος.