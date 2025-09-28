Ρέθυμνο:Η Φλόγα της Αγάπης της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών ανάβει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Επίσκεψη του Προέδρου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Θεολόγου Ζώτου στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών

Η Φλόγα της Αγάπης της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών ανάβει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο, μεταφέροντας το μήνυμα ζωής, αλληλεγγύης και προσφοράς, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και φορέων που στηρίζουν τον θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Στην εκδήλωση θα παραστεί ο κ. Θεολόγος Ζώτος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), Γενικός Γραμματέας Διεθνούς Ομοσπονδίας Οργανισμών Αιμοδοσίας και Σύμβουλος στον Ο.Η.Ε. για διεθνή θέματα αιμοδοσίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κρήτη, ο κ. Ζώτος θα έχει συναντήσεις με Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο της συνεργασίας και της ενότητας στη διαρκή ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς αίματος στη χώρα μας.

Η παρουσία του Προέδρου υπογραμμίζει τη σημασία της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας ως θεσμού που αναδεικνύει το μήνυμα της προσφοράς ζωής και της αλληλεγγύης.

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ρεθύμνου «ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ» μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α.