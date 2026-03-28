Ρέθυμνο: Πρωτοποριακή επέμβαση στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Μια πρωτοποριακή και ταυτόχρονα και εκπαιδευτικού χαρακτήρα επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χθες στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου από έμπειρη ομάδα χειρούργων του νοσηλευτικού ιδρύματος αλλά και του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Πρόκειται για επέμβαση “αποκατάστασης σύνθετης μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης με ανακατασκευή κοιλιακού τοιχώματος με οπίσθιο διαχωρισμό (TAR)” η οποία επιβεβαίωσε, όπως μετέφερε μέσα από ανάρτησή του στα social media ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής, πως το δυναμικό του Νοσοκομείου μπορεί να καταφέρει πολλά, να εξελίσσεται διαρκώς και να πετυχαίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και Χειρουργικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργο Βρανάκη, τον Διευθυντής χειρουργικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Νίκο Μουδατσάκη, τον Διευθυντής Χειρουργικής Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργο Λιανέρη και τον Επιμελητή Α’ χειρουργικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Εμμανούλη Τρουλλινάκη.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Διοικητή του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γ. Παπακωνσταντή:

Αποδεικνύοντας ότι μπορούμε πάντα για το καλύτερο. Γιατί και τα καλά πρέπει να λέγονται”!