ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα πλαστικά μπουκάλια αλλάζουν ξανά: Μετά το μη αφαιρούμενο καπάκι έρχεται νέα καινοτομία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τα πλαστικά μπουκάλια αλλάζουν ξανά: Νέα καπάκια από βιοπλαστικά και βιοδιασπώμενα υλικά μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Μετά την εισαγωγή του μη αφαιρούμενου καπακιού, οι καταναλωτές θα δουν σύντομα νέα καινοτόμα σχέδια σε πλαστικά μπουκάλια, με στόχο την καλύτερη ανακύκλωση και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μικρότερο, ελαφρύτερο και πιο φιλικό στο περιβάλλον

Τα νέα μπουκάλια θα διαθέτουν λεπτότερο και ελαφρύτερο σώμα, χωρίς να χάνουν σε αντοχή. Επιπλέον, η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού επεκτείνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες, στο πλαίσιο κανονισμών που ενθαρρύνουν την κυκλική οικονομία και τον περιορισμό του πρωτογενούς πλαστικού. Το σχέδιο προβλέπει να επιτευχθεί σημαντικό ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού στα μπουκάλια μέχρι το 2030.

Νέα καπάκια με καινοτόμα υλικά

Η επόμενη γενιά καπακιών θα βασίζεται σε βιοπλαστικά ή βιοδιασπώμενα υλικά, μειώνοντας τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, οι εταιρείες σχεδιάζουν συστήματα κλεισίματος που συνδυάζουν ασφάλεια, ευκολία ανοίγματος και επαναχρησιμοποίηση.

Το μη αφαιρούμενο καπάκι, που πολλοί καταναλωτές θεωρούν ενοχλητικό, έχει αποδειχθεί σημαντικό για τη βελτίωση της ανακύκλωσης, καθώς εμποδίζει τη διασπορά διαφορετικών υλικών και διευκολύνει τη διαχείριση των αποβλήτων.

Το λένε οι περιβαλλοντικές ενώσεις

Οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν αποδεχθεί τις αλλαγές, επισημαίνοντας ότι η χρήση δευτερογενών πρώτων υλών μειώνει το κόστος διαχείρισης μετά την κατανάλωση και προωθεί οικονομικά οφέλη σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Η νέα αυτή τάση αναμένεται να κάνει τα πλαστικά μπουκάλια πιο φιλικά προς το περιβάλλον, εύκολα στην ανακύκλωση και πιο βιώσιμα για τους καταναλωτές και τη βιομηχανία.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
