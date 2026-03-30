Το Επιμελητήριο Χανίων στηρίζει την προώθηση της Κρήτης ως «Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Χανίων συμβάλλει στην προώθηση της Κρήτης ως «Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026» και προσκαλεί τα μέλη του στην εσπερίδα ενημέρωσης που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη του στην έδρα της επιχειρηματικής κοινότητας των Χανίων (Ελευθερίου Βενιζέλου 4), την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στις 18:00. Στο επίκεντρο οι κλάδοι της Φιλοξενίας και της Εστίασης, επαγγελματίες και καταναλωτές.

Στόχοι είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας του νησιού και η διασύνδεση του Πρωτογενούς τομέα με τον Τουρισμό. Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις δράσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί ο θεσμός, η ενίσχυση της τοπικής Οικονομίας, καθώς και η προβολή της αυθεντικής κρητικής γαστρονομίας ως βασικού στοιχείου της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Παράλληλα, οι επιχειρηματίες θα ενημερωθούν αναλυτικά και για τα οφέλη από τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/SUPPORTER»

Στην εσπερίδα θα είναι ομιλητές εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ θα ακολουθήσει γευσιγνωσία ελαιολάδου, αναδεικνύοντας ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της κρητικής γης. Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ:

17.30-18.00: Προσέλευση

18.00-18.30: Χαιρετισμοί εκπροσώπων αρχών και φορέων

ΟΜΙΛΙΕΣ

18.30-18.45

Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού

«Στρατηγικός Σχεδιασμός & Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τουρισμού 2024-2028. Η Ποικιλόμορφη Κρήτη και η ανάδειξη του Γαστρονομικού Πολιτισμού μας»

18.45-19.00

Ειρήνη Χουδετσανάκη, Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης

«Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026»

19.00-19.15

Γιώργος Κουκλάκης, Executive Chef

«Προσκαλούμε ένα παλιό και καλό σύμμαχο και φίλο στο τραπέζι μας, το ελαιόλαδο»

19.15-19.30

Γιώργος Ανδρεαδάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιόλαδου Κρήτης

Εμμανουήλ Καρπαδάκης, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης

Ελευθερία Γερμανάκη, Υπεύθυνη Οργανοληπτικού Εργαστηρίου Ελαιολάδου ΑΣ Ρεθύμνου

«Το ελαιόλαδο βασικό στοιχείο της γαστρονομικής ταυτότητας της Κρήτης»

19.30-19.45

Σπύρος Μπαλαντίνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διασύνδεσης Πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό

«Η κρητική γαστρονομία ως μοχλός διαφοροποίησης και υπεραξίας. Οφέλη και πλαίσιο συμμετοχής στην πρωτοβουλία ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/SUPPORTER»

19.45-20.00: Ερωτήσεις και Παρεμβάσεις

Γευσιγνωσία Ελαιολάδου

Χανιά:Με Μεγάλη Επιτυχία Ολοκληρώθηκε το 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ...

0
Ολοκληρώθηκε το 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Με...

Ανακοίνωση των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική Κ.Σ....

0
Τα ξημερώματα της 27ης Μαρτίου, στο νέο κτήριο του...

Χανιά:Με Μεγάλη Επιτυχία Ολοκληρώθηκε το 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ...

0
Ολοκληρώθηκε το 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Με...

Ανακοίνωση των εκλεγμένων με την Πανσπουδαστική Κ.Σ....

0
Τα ξημερώματα της 27ης Μαρτίου, στο νέο κτήριο του...
Related

Ορκωμοσία 2 νέων μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πραγματοποιήθηκε από το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό η ορκωμοσία...

Η Domes Resorts ενισχύει την παρουσία της στην Πορτογαλία, σε συνεργασία με τη HIP, με την ένταξη του Cascade Wellness Resort στο Algarve

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το πεντάστερο θέρετρο προστίθεται στο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο της Domes...

Αναβάλλεται το προσυνέδριο της ΝΔ στο Ηράκλειο!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τετάρτη 1 Απριλίου το...

Λασίθι:Εναρκτήρια εκδήλωση για το Κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Νεάπολη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μανώλης Μενεγάκης: «Ένα εγχείρημα που ανοίγει νέους δρόμους για...

