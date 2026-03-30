Το Επιμελητήριο Χανίων στηρίζει την προώθηση της Κρήτης ως «Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026» & προσκαλεί τις επιχειρήσεις των Χανίων στην έδρα του για να ενημερωθούν για τον τρόπο συμμετοχής τους.

Το Επιμελητήριο Χανίων συμβάλλει στην προώθηση της Κρήτης ως «Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026» και προσκαλεί τα μέλη του στην εσπερίδα ενημέρωσης που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη του στην έδρα της επιχειρηματικής κοινότητας των Χανίων (Ελευθερίου Βενιζέλου 4), την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στις 18:00. Στο επίκεντρο οι κλάδοι της Φιλοξενίας και της Εστίασης, επαγγελματίες και καταναλωτές.

Στόχοι είναι η ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας του νησιού και η διασύνδεση του Πρωτογενούς τομέα με τον Τουρισμό. Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις δράσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί ο θεσμός, η ενίσχυση της τοπικής Οικονομίας, καθώς και η προβολή της αυθεντικής κρητικής γαστρονομίας ως βασικού στοιχείου της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Παράλληλα, οι επιχειρηματίες θα ενημερωθούν αναλυτικά και για τα οφέλη από τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/SUPPORTER»

Στην εσπερίδα θα είναι ομιλητές εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ θα ακολουθήσει γευσιγνωσία ελαιολάδου, αναδεικνύοντας ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της κρητικής γης. Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ:

17.30-18.00: Προσέλευση

18.00-18.30: Χαιρετισμοί εκπροσώπων αρχών και φορέων

ΟΜΙΛΙΕΣ

18.30-18.45

Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού

«Στρατηγικός Σχεδιασμός & Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τουρισμού 2024-2028. Η Ποικιλόμορφη Κρήτη και η ανάδειξη του Γαστρονομικού Πολιτισμού μας»

18.45-19.00

Ειρήνη Χουδετσανάκη, Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης

«Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026»

19.00-19.15

Γιώργος Κουκλάκης, Executive Chef

«Προσκαλούμε ένα παλιό και καλό σύμμαχο και φίλο στο τραπέζι μας, το ελαιόλαδο»

19.15-19.30

Γιώργος Ανδρεαδάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιόλαδου Κρήτης

Εμμανουήλ Καρπαδάκης, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης

Ελευθερία Γερμανάκη, Υπεύθυνη Οργανοληπτικού Εργαστηρίου Ελαιολάδου ΑΣ Ρεθύμνου

«Το ελαιόλαδο βασικό στοιχείο της γαστρονομικής ταυτότητας της Κρήτης»

19.30-19.45

Σπύρος Μπαλαντίνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διασύνδεσης Πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό

«Η κρητική γαστρονομία ως μοχλός διαφοροποίησης και υπεραξίας. Οφέλη και πλαίσιο συμμετοχής στην πρωτοβουλία ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/SUPPORTER»

19.45-20.00: Ερωτήσεις και Παρεμβάσεις

Γευσιγνωσία Ελαιολάδου