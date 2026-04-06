Το Ιράν απορρίπτει την εκεχειρία και κάνει τη δική του αντιπρόταση

Θέτει τους δικούς του όρους – «Δεν θέλουν να παραδοθούν, αλλά θα το κάνουν», δηλώνει ο Τραμπ.
Το Ιράν απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας που κατατέθηκε από το Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί μια συνολική και μόνιμη διευθέτηση της σύγκρουσης, με σεβασμό στις θέσεις της Τεχεράνης.
Σύμφωνα με το IRNA, η απάντηση της ιρανικής πλευράς συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που περιλαμβάνουν τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή, την κατάρτιση πρωτοκόλλου για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και μέτρα για την ανοικοδόμηση και την άρση των κυρώσεων.
Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν εξετάζει προσωρινές λύσεις, επιμένοντας σε μια πιο συνολική συμφωνία που θα διασφαλίζει, όπως αναφέρει, σταθερότητα και ασφάλεια σε βάθος χρόνου. Με λίγα λόγια, θέλει μόνιμη λύση και τερματισμό του πολέμου.
Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ «καταστρέφουν» το Ιράν. «Και δεν μου αρέσει καθόλου που το κάνω – αλλά το καταστρέφουμε και αυτοί απλά δεν θέλουν να παραδοθούν», είπε στους δημοσιογράφους.
«Δεν θέλουν να παραδοθούν, αλλά θα το κάνουν – και αν δεν το κάνουν, δεν θα έχουν γέφυρες, δεν θα έχουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα έχουν τίποτα.
«Δεν θα προχωρήσω περαιτέρω, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι χειρότερα από αυτά», είπε.
Η επίθεση σε υποδομές πολιτών αποτελεί έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
