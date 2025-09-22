ΧΑΝΙΑ

Βράβευση έξυπνου συστήματος Δήμου Χανίων για τον έλεγχο της πρόσβασης στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων στα BITE Awards 2025

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Χανίων απέσπασε το Silver Award στην κατηγορία Most Innovative ICT Project στα BITE Awards 2025, για το έργο «Έξυπνο σύστημα ελέγχου πρόσβασης στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ανάδοχο COSMOTE TELEKOM. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του θεσμού, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΣΕΠΕ.

Το έργο «Έξυπνο σύστημα ελέγχου πρόσβασης στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων» περιλαμβάνει νέες βυθιζόμενες υδραυλικές μπάρες σε καίρια σημεία της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα, με στόχο την ελεγχόμενη πρόσβαση των οχημάτων, την προστασία του ιστορικού ιστού και τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο της πράξης «Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις».

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, «το συγκεκριμένο έργο προσφέρει ουσιαστικά οφέλη για την πόλη, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και πιο οργανωμένη κυκλοφορία στην Παλιά Πόλη και το Ενετικό Λιμάνι, προστατεύοντας ταυτόχρονα το μνημείο και τον δημόσιο χώρο, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επαγγελματιών και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και δημιουργώντας μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για τεκμηριωμένη αστική πολιτική».

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Τάσος Αλόγλου, υπογράμμισε: «Η διάκριση αναγνωρίζει την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τον πιο εμβληματικό χώρο της πόλης, αξιοποιώντας έξυπνες τεχνολογίες προς όφελος όλων. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες του Δήμου και την COSMOTE TELEKOM για την αγαστή συνεργασία».

Team Πολ. Κρήτης
