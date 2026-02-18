Ζημιές στα Χανιά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Ανακοίνωση Δήμου Χανίων για τις ζημιές, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες με επίσημη ανακοίνωση του, ότι, λόγω των σφοδρών ανέμων, που επικρατούν, καταγράφονται προβλήματα σε περιοχές του Δήμου, που αφορούν κυρίως σε σπασμένα κλαδιά και πτώσεις δέντρων.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου, «περιστατικά έχουν σημειωθεί σε περιαστικές περιοχές, όπως στο Αρώνι, στα Χωραφάκια, στον Παζινό, στον Άγ. Ματθαίο αλλά και εντός του αστικού ιστού.

Ειδικότερα, στον Άγιο Ματθαίο και συγκεκριμένα στην οδό Κυκλάμινου, ο δρόμος έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας, λόγω επικίνδυνων δέντρων, έπειτα από ενημέρωση του Δήμου Χανίων και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Στον Δημοτικό Κήπο προληπτικά έχουν αποκλειστεί σημεία για την ασφάλεια των επισκεπτών, ενώ στην οδό Καραϊσκάκη έχουν καταγραφεί πτώσεις δέντρων και σπασμένα υποστηλώματα. Πτώση δέντρου σημειώθηκε και στο λιμανάκι της Νέας Χώρας, το οποίο απομακρύνθηκε άμεσα.

Παράλληλα, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων συνεχίζεται το έντονο φαινόμενο υπερχείλισης της θάλασσας, με φερτά υλικά και άμμο. Τα συνεργεία του Δήμου είναι σε ετοιμότητα και ο καθαρισμός θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή και επιχειρούν σε όλα τα σημεία, όπου καταγράφονται προβλήματα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται σταδιακή ύφεση του φαινομένου από το μεσημέρι».

Αποκατάσταση προβλημάτων

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, αναφέρει: «Οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Παρακολουθούμε διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου και παρεμβαίνουμε άμεσα, όπου υπάρχει ανάγκη, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση των προβλημάτων. Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, να μην παρκάρουν σε σημεία όπου υπάρχουν δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα».

*πηγή φωτογραφίας από παλαιότερη ανάρτηση: https://www.facebook.com/Chania.city