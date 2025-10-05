Στο 75% οι πληρότητες για τον Οκτώβριο στο Ρέθυμνο – Την τιμητική της το φθινόπωρο έχει η νότια Κρήτη

Αρχές Νοεμβρίου θα πέσει η αυλαία για τη φετινή τουριστική σεζόν και σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου τα δείγματα του φθινοπώρου είναι θετικά.

Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με πληρότητες άνω του 90% στα ξενοδοχεία, ανταγωνιζόμενος ακόμη και τη high season, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ ο Οκτώβριος θα κρατήσει για τα δεδομένα της εποχής επίσης ψηλά τον πήχη, με τις πληρότητες να φτάνουν στο 70-75%, την ώρα που μέχρι και 20 Οκτωβρίου κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες θα έχουν πληρότητα ακόμη και 90%.

Την τιμητική του αυτό το διάστημα έχει κυρίως το νότιο Ρέθυμνο, μέρη ήσυχα και συνδεδεμένα με εναλλακτικές δραστηριότητες, ενώ το προφίλ των πελατών, όπως εξηγούν οι επαγγελματίες, είναι κάπως διαφορετικό τους μήνες Σεπτέμβριο και τώρα τον Οκτώβριο, με πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες να «ψηφίζουν» για άλλη μια φορά το νησί, ενώ καταφτάνουν και πολλά ζευγάρια και μεγαλύτερης ηλικίας ταξιδιώτες, πιο συνειδητοποιημένοι για το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της περιοχής.

«Η Κρήτη αφήνει τουριστικό αποτύπωμα το φθινόπωρο. Είναι μια περίοδος διακοπών με δικά της χαρακτηριστικά. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι ισχυροί μήνες και αυτοί», αναφέρει χαρακτηριστικά στα «Ρ.Ν.» ο Γιάννης Γαλανάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ρεθύμνου, τονίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ειδικά: «Κάποια καταλύματα έχουν πολύ υψηλές κρατήσεις άνω του 90% μέχρι περίπου τις 20 Οκτωβρίου. Όχι όλα όμως.

Αλλά κάποια πάνε πάρα πολύ καλά και θα έχουν κόσμο μέχρι τέλος Οκτώβρη. Και κάποια άλλα θα μείνουν και μέχρι αρχές Νοέμβρη».

Μιλώντας επίσης στα «Ρ.Ν.» ο Στράτος Μπερέτης, μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Ρεθύμνης επισημαίνει ότι: «Από την τελευταία εβδομάδα Αυγούστου, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αλλάζει το κοινό. Έρχονται μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι από 50-55 και πάνω, συνήθως χωρίς παιδιά και χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, ζευγάρια και μεμονωμένοι ταξιδιώτες.

Φέτος από τις 18 Οκτωβρίου και μετά θα αρχίσουν να κλείνουν τα πρώτα μικρά διαμερίσματα και ξενοδοχεία, ενώ το σύνολο θα κλείσει μέχρι τις 25 Οκτωβρίου και από 5 μέχρι 7 και 8 Νοεμβρίου θα κλείσουν και τα υπόλοιπα καταλύματα. Ο Οκτώβρης κλείνει με μια πληρότητα της τάξεως 70-75%, αρκετά καλά, ακολουθώντας τον Σεπτέμβριο που κλείνει και αυτός με μια πληρότητα πάνω από 90%».

Όπως σημειώνουν και οι δύο επαγγελματίες, τώρα το φθινοπωρινό διάστημα, οι τουρίστες έρχονται όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν κυρίως από Γερμανία και Αγγλία, ενώ ακολουθούν και οι Γάλλοι και οι Πολωνοί. Όπως ανέφερε ο κ. Γαλανάκης: «Οι Γερμανοί είναι περισσότεροι αυτό το διάστημα. Ακολουθούν οι Άγγλοι.

Οι Γερμανοί γενικά όλη τη σεζόν είναι το 29% των αφίξεων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Και ένα περίπου 17% οι Βρετανοί. Οι Πολωνοί είναι πάρα πολύ υψηλά μετά τους Γάλλους και γενικά η Πολωνία είναι ανερχόμενη αγορά και τα τελευταία χρόνια πιστεύω είναι μόδα η Κρήτη στην Πολωνική αγορά με την προώθηση που έχει γίνει και τη συμμετοχή στις εκθέσεις».

Σύμφωνα, επίσης, με τον ίδιο, αυτό το διάστημα εναλλακτικές εκδρομές τύπου εξορμήσεις στη φύση, ποδηλατάδες και άλλου είδους δραστηριότητες προτιμώνται πολύ περισσότερο από ό,τι το προηγούμενο διάστημα: «Οι εκδρομές πάντα το φθινόπωρο πάνε καλύτερα.

Γιατί οι πελάτες είναι πιο συνειδητοποιημένοι, έρχονται για τη φύση, για την παράδοση, για την κουζίνα μας και λιγότερο για θάλασσα και ήλιο. Υπάρχουν και αυτοί αλλά είναι λιγότεροι σε σχέση με τους πελάτες της high season, Ιούλιο – Αύγουστο. Ενοικιάζουν αυτοκίνητα πολύ και όταν δεν επηρεάζονται από τον καιρό όλες οι εκδρομές γίνονται, είναι μια καλή εποχή για τις εκδρομές ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος», αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ για τα πιο δημοφιλή μέρη τώρα το φθινόπωρο σημειώνει: «Η νότια Κρήτη και οι προορισμοί με όχι τόσο μεγάλη πίεση, είναι δημοφιλείς αυτή την περίοδο.

Για παράδειγμα, η Χερσόνησος ή το δικό μας το Μπαλί δεν είναι καλή περίοδος αυτό το διάστημα για αυτά τα μέρη. Γενικά η νότια Κρήτη έχει την τιμητική της το φθινόπωρο», εξηγεί ο κ. Γαλανάκης.

Ενθαρρυντικά στοιχεία για το 2026

Σύμφωνα με τον κ. Μπερέτα, η επόμενη τουριστική σεζόν του 2026 δείχνει καλά δείγματα, ακόμη και αγορές οι οποίες βιώνουν συνθήκες κρίσης και αβεβαιότητας όπως η Γαλλία. «Για το 2026 έχουμε το ορθόδοξο και το καθολικό Πάσχα που πέφτουν μαζί αρχές Απριλίου: 5 Απριλίου το Καθολικό και 12 Απριλίου το Ορθόδοξο.

Αυτό συνήθως βοηθάει το ξεκίνημα της σεζόν γιατί έρχονται και Έλληνες και βλέπουμε ότι υπάρχει περισσότερος κόσμος. Επίσης, στην πρώτη μεγάλη διεθνή έκθεση τουρισμού που έγινε στο Παρίσι πριν λίγες μέρες, την Top Resa, τα στοιχεία που πήραμε για το 2026 δείχνουν πολύ καλά.

Δηλαδή παρ΄ όλη την οικονομική και πολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα ιδίως στη Γαλλία με τα όσα συμβαίνουν, οι πράκτορες και οι συνεργάτες μας μάς έδωσαν ενθαρρυντικά στοιχεία. Ενώ και οι πρώτες κρατήσεις μας που μπαίνουν στα κομπιούτερ μας σε εμάς και συναδέλφους που φέρνουμε κόσμο δείχνουν για του χρόνου αυξημένες σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή».

Ο ίδιος πάντως τονίζει πως γενικότερα το μέλλον του νησιού σε ό,τι αφορά τον τουρισμό μοιάζει ελπιδοφόρο παρόλο τον αυξημένο ανταγωνισμό παγκοσμίως.

Αρκεί βέβαια, όπως επισημαίνει οι υποδομές ιδίως εκείνες που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο να φτιαχτούν, ενώ για βασικά ζητήματα όπως αυτό του νερού για τα οποία φέτος υπήρξαν πολλά προβλήματα, επίσης να προνοηθεί η διασφάλισή τους. «Η Κρήτη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, έχει ισχυρό brand name.

Το μόνο που έχει να φοβηθεί είναι τον κακό εαυτό της. Παραδοσιακά η Κρήτη δεν είχε 380.000 κλίνες που έχει τώρα, είχε 100.000 και με αυτές τις κλίνες ανταγωνιζόταν την Τουρκία, την Ισπανία, τη Γαλλία. Ο τουρισμός είναι ένα μέσο ανάπτυξης ενός τόπου παγκόσμιος. Επομένως όλοι θέλουν τον τουρισμό.

Η Αλβανία κάνει άλματα. Άρα δεν με προβληματίζουν για την Κρήτη οι ανταγωνιστές της. Εμείς τι θα κάνουμε είναι το ζήτημα ώστε να συνεχίσει το κρητικό προϊόν να είναι μοναδικό και καλό. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, τα οποία αν δεν επιλυθούν δεν αντιμετωπιστούν τότε θα έχουμε πρόβλημα. Εννοώ τον δρόμο, το νερό, το ρεύμα.

Φέτος είχαμε διακοπές νερού επανειλημμένως και στο Ρέθυμνο και στα χωριά και στην Ελούντα. Πηγαίνανε στα ξενοδοχεία και στις βίλες τα νερά με τα βυτία, πράγμα απαράδεκτο. Επίσης, τα σκουπίδια είναι ένα ζήτημα, το κυκλοφοριακό, το ότι δεν έχουμε πάρκινγκ. Όλα αυτά τα γνωστά θέματα. Αν δεν φτιαχτούν αυτά θα έχουμε πρόβλημα. Αν όμως φτιαχτούν η Κρήτη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα», εξηγεί χαρακτηριστικά ο κ. Μπερέτας.