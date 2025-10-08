Απάντηση Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στην επιστολή του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και υπενθύμιση της απλής, ορθολογικής και θεσμικής πρότασης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Σε απάντηση της από 06/10/2025, με Αριθμό Πρωτοκόλλου 161118, επιστολής του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου απέστειλε στο Υπουργείο Υποδομών επιστολή, με επίκεντρο την ανάδειξη και προστασία του σπουδαίου μνημείου στο λόφο της Παπούρας με την υλοποίηση της απλής, ρεαλιστικής και θεσμικής πρότασης που έχει ήδη υποβληθεί από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή του Δημάρχου με θέμα:

«Απάντηση στην από 06/10/2025 ΑΠ 161118 επιστολή και υπενθύμιση της απλής, ορθολογικής και θεσμικής πρότασης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

Κύριε Υφυπουργέ,

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή και σας υπενθυμίζουμε την απλή, ορθολογική και θεσμική πρόταση μας που εγγυάται την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, η υλοποίηση της οποίας έπρεπε να έχει γίνει εδώ και ένα (1) τουλάχιστον χρόνο μετά την αποκάλυψη του σπουδαίου μνημείου στην Παπούρα και αποτελεί προϋπόθεση και για τις συναντήσεις όπως αυτή που ζητείται και όσο γίνεται προσπάθεια να παρακαμφθεί, το θέμα οδηγείται σε αδιέξοδο:

• Επανασυγκρότηση της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας που εκπόνησε την μελέτη το 2022 μέσα σ’ ένα μήνα και αποτελούνταν από στελέχη της ΥΠΑ, με σαφή γραπτή εντολή και πλαίσιο, μετά την αποκάλυψη του σπουδαίου μνημείου, την αναζήτηση άλλων κατάλληλων θέσεων εκτός λόφου Παπούρας, για την τοποθέτηση των ραντάρ και του πύργου εκπομπής ή την επεξεργασία άλλης συνδυαστικής λύσης.

• Συνεργασία της Ομάδας Εργασίας με τους τεχνικούς μας συμβούλους και κατάθεση σε αυτήν των προτάσεων τους.

• Συνεργασία της Ομάδας Εργασίας με τους αρμόδιους αρχαιολόγους για να ξεκαθαρίζονται επιτόπου οι θέσεις που έχουν ενδείξεις αρχαιοτήτων.

• Συνεργασία με ΕΣΣΕΧ για την χρήση της εφαρμογής του Euro control.

• Συνεργασία με ΔΑΗΚ και άλλους εμπλεκόμενους που θα κριθεί αναγκαίο.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να αποδώσει αποτελέσματα σε διάστημα ενός (1) μήνα και δεν χρειάζεται η παρουσία εμάς των πολιτικών αλλά ούτε «εγγυητών» και το έργο της διερεύνησης των εναλλακτικών θέσεων θα προχωρήσει.

Περιμένουμε άμεσα τις αποφάσεις σας για να κερδηθεί μέρος του χαμένου χρόνου”.

Η επιστολή του Δημάρχου κοινοποιείται στους:

Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Επικρατείας κ. Κ. Χατζηδάκη

Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Α. Κοντογεώργη

Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα

Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη

Δήμαρχο Ρεθύμνης, Πρόεδρο ΠΕΔ Κρήτης κ. Γεώργιο Μαρινάκη

Πρόεδρο ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Γεώργιο Ταβερναράκη

Διοικητή ΥΠΑ κ. Γεώργιο Σαουνάτσο

Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας ΥΠΑ κ. Γεώργιο Βαγενά

Πρόεδρο ΔΑΗΚ κα. Δήμητρα Τζουρμακλιώτου

Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΑΗΚ κ. Νίκο Αναστασίου