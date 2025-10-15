Δήμος Μυλοποτάμου : Παρουσία τεσσάρων υπουργών τα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Παρουσία τεσσάρων υπουργών ο Δήμος Μυλοποτάμου θα εγκαινιάσει την προσεχή Παρασκευή 17 Οκτωβρίου το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου.

ΟΑντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης θα δώσουν το παρών στο νέο ξεκίνημα του σχολείου του Πανόρμου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Μυλοποτάμου έχει ως ακολούθως:

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Ώρα 17:00 Έναρξη Εκδήλωσης

Καλωσόρισμα από τη Συντονίστρια, κα. Ειρήνη Κουτάντου.

Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ Πρόδρομο

Ώρα 17:10 Χαιρετισμοί και Ομιλίες Επισήμων

Ώρα 18:00 Τελετή Εγκαινίων Κόψιμο Κορδέλας

Ώρα 18:10 Προβολή Βίντεο

Προβολή σύντομου βίντεο για το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου

Ώρα 18:15 Τραγούδι Μαθητών Μουσικό αφιέρωμα από τις τάξεις του νηπιαγωγείου & δημοτικού,

Ώρα 18:20 Θεατρικό Δρώμενο Παρουσίαση από τους μαθητές του σχολείου,

σε σύνθεση και επιμέλεια της Θεατροπαιδαγωγού Κωνσταντίνας Γιασεμίδου και των εκπαιδευτικών.

Θέμα: «Το Ζωντανό μας Σχολείο».

Ώρα 18:25 Χορός από τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων παρουσιάζουν ένα παραδοσιακό χορευτικό πρόγραμμα,

Ώρα 18:35 Ποιητικό Κλείσιμο. Απαγγελία του δημιουργού Χάρη Μωραΐτη, με αποσπάσματα από τα «Αναστορήματα του Νου». Ένα ποιητικό φινάλε αφιερωμένο στη μνήμη, τον στοχασμό και την ψυχή της Κρήτης.

Ώρα 18:40 Απονομή δώρων από το Δήμο Μυλοποτάμου, τη διεύθυνση του σχολείου, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, και τον τουριστικός πολιτιστικό σύλλογος Πανόρμου, προς τιμήν των επισήμων προσκεκλημένων.

Ώρα 18:50 Ξενάγηση στο χώρο του σχολείου

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει μπουφές για όλους τους παρευρισκομένους, προσφορά του Ομίλου Δασκαλαντωνάκη – Crecotel.

Ώρα 20:00 – Επίσημο Δείπνο

Επίσημο δείπνο στο Πάνορμο, παρατιθέμενο από τον Δήμο Μυλοποτάμου, προς τιμήν των επισήμων προσκεκλημένων.