TUI SOCCA Champions League: Ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά

Εκτός αγωνιστικής παιδιάς, αλλά με έντονη δράση ανοίγει αύριο, Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, η αυλαία του TUI SOCCA Champions League, που θα διεξαχθεί από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα στα γήπεδα της Σοχώρας και των Μισιρίων.

Η επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί σε συνέντευξη Τύπου που θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Theartemis Palace με ώρα έναρξης τις 16:00 και με την παρουσία εκπροσώπων της διοργανώτριας αρχής, της Αυτοδιοίκησης, του ΕΟΤ, της ΕΠΣΡ, των χορηγών και βεβαίως μελών των αποστολών που άρχισαν από χθες να κατακλύζουν το Ρέθυμνο.

«Το γεγονός ότι θα συμμετάσχουν 106 ομάδες από τις πέντε ηπείρους και θα επισκεφθούν το Ρέθυμνο περίπου 2.000 άτομα φτάνει και περισσεύει για να καταδείξει το μέγεθος, την αποδοχή, την ανέλιξη και τη διάχυση της διοργάνωσης, που έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες και ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη. Ερχόμαστε για τέταρτη φορά στο Ρέθυμνο και νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε στο σπίτι μας» τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας SOCCA και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θάνος Παπαδόπουλος.

Η σπουδαιότητα και το κύρος της διοργάνωσης φανερώνονται από το γεγονός ότι η διοργάνωση έχει πλέον ως χορηγό τον τουριστικό κολοσσό TUI του οποίου μάλιστα ο Διευθύνων Σύμβουλος, Σεμπάστιαν Έμπελ θα βρίσκεται τις προσεχείς ημέρες στο Ρέθυμνο για να παρακολουθήσει τους αγώνες και βεβαίως να απολαύσει την παραδοσιακή κρητική φιλοξενία.

Στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη σε συλλογικό επίπεδο συμμετέχουν 106 ομάδες από 70 πόλεις και 35 χώρες των πέντε ηπείρων, ενώ θα διεξαχθούν πάνω από 250 αγώνες σηματοδοτώντας ένα πολυπολιτισμικό αθλητικό φεστιβάλ το οποίο εφέτος διεξάγεται με διαφορετικό και πιο ελκυστικό σύστημα.

Οι 106 ομάδες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 20 ελληνικές και η La Bombonera από την Κύπρο, έχουν κατανεμηθεί ως εξής: 44 σε 11 ομίλους των τεσσάρων στην κατηγορία «Champions», 56 ομάδες σε 14 ομίλους των τεσσάρων στην κατηγορία «Contracts» και έξι ομάδες σε δυο ομίλους των τριών στην κατηγορία «Conference».

Ανάμεσα σε αυτές τις συμμετοχές ασφαλώς δεσπόζει εκείνη της βραζιλιάνικης Sport Club do Recife, η οποία μάλιστα θα αναμετρηθεί και με την ελληνική Magufana στο πλαίσιο του 7ου Ομίλου της κατηγορίας «Champions».

Τη διοργάνωση θα κοσμήσουν επίσης με την παρουσία της σπουδαίες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η επί δυο συναπτά έτη νικήτρια Victory Vrsar από την Κροατία και η γερμανική Eintracht Spandau .

Οι 20 ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο TUI SOCCA Champions League έχουν κατανεμηθεί ως εξής:

 «CHAMPIONS» (5): Fratellos, Cebollitas, Galatsikos FC, Magufana, San Antonio.

 «CONTRACTS» (9): Kammenoi FC, Asteras, Alcoholic Star, Cometas, Chios FC, AOF, Alana FC, Los Bosteros, Bandoleros FC.

 «CONFERENCE» (6): Las Pulgas, Xasting University SG, Begety Bay Hotel, Kaiei FC, Old Hogs FC, Creta Security.

Ειδικότερα το Ρέθυμνο που φιλοξενεί τη διοργάνωση θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις ομάδες οι οποίες θα αγωνισθούν στο δεύτερο και στο τρίτο «μονοπάτι»: Los Bosteros, Asteras (Αστέρας Ρεθύμνου), Begety Bay Hotel και Creta Security.

Παράλληλα θα διεξαχθούν ένα Τουρνουά Βετεράνων και ένα Τουρνουά με τη συμμετοχή παιδιών κάτω των 12 ετών.

Έξω από το γήπεδο της Σοχώρας, στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, λειτουργεί η αναβαθμισμένη Fan Zone όπου αφενός λειτουργεί το «Χωριό των Χορηγών» και αφετέρου έχουν εγκατασταθεί δυο γήπεδα (Air Pitches) διαστάσεων 10×15 μέτρων στα οποία θα διεξάγονται Τουρνουά και διαγωνιστικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.

Ρέθυμνο, η πρωτεύουσα

του μίνι ποδοσφαίρου

Το Ρέθυμνο κινείται για τέταρτη φορά στους μαγικούς ρυθμούς του μίνι ποδοσφαίρου, καθώς προηγήθηκαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών ομάδων του 2013, το Παγκόσμιο Κύπελλο της SOCCA του 2019 και το SOCCA Champions League του 2024.

Η κρητική πόλη προσέδωσε μια ξεχωριστή αίγλη στη διοργάνωση την οποία έχει αναλάβει για μία τριετία παίρνοντας τη σκυτάλη ως οικοδέσποινα από το Μάριμπορ της Σλοβενίας που φιλοξένησε το SOCCA Champions League το 2021, το 2022 και το 2023, ενώ οι διοργανώσεις του 2018 και του 2019 είχαν διεξαχθεί στο Πόρετς της Κροατίας.

Μετά τη διεξαγωγή του TUI SOCCA Champions League θα ακολουθήσει, στις 21 και 22 Οκτωβρίου, στο γήπεδο της Σοχώρας, το SOCCA Aegean Cup στο οποίο θα συμμετάσχουν τέσσερις Εθνικές ανδρών (Ελλάδα, Κροατία, Βουλγαρία, Νότια Αφρική), στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους ενόψει του SOCCA World Cup που θα λάβει χώρα στο Κανκούν του Μεξικού, από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου του 2025.

Παράλληλα θα διεξαχθεί και το SOCCA Aegean Cup γυναικών με τη συμμετοχή τεσσάρων αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων (Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Λίβανος).

Αμφότερες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης, του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.