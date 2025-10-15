ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την κατοχύρωση σε ανάδοχο του έργου «Ανέγερση Νέου Ειδικού Σχολικού συγκροτήματος στον Δήμο Ρεθύμνης» συνολικού προϋπολογισμού 9.950.000 €.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, την εξέταση των προσφορών που κατατέθηκαν και την λήψη της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ανακηρύχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου, έληξε και η προθεσμία τυχόν προδικαστικής προσφυγής κατά της παραπάνω απόφασης.

Η μη κατάθεση οποιασδήποτε ένστασης εναντίον της απόφασης, ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την κατασκευή του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να καταθέσει, εντός 10 ημερών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Μετά την κατάθεση πλήρους φακέλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό, από την επιτροπή διαγωνισμού και θα ληφθεί νέα απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την οριστική απόφαση κατακύρωσης.

Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την έγκριση του οποίου θα κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη κατασκευής του έργου.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο προβλεπόμενος χρόνος κατασκευής είναι 24 μήνες.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος Υποδομών και Τεχνικών Έργων κ. Άγγελος Μαλάς και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, εκφράζουν την απόλυτη ικανοποίηση τους για τις θετικές εξελίξεις που σηματοδοτούν την πορεία προς την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για την κατασκευή ενός σπουδαίου εκπαιδευτικού συγκροτήματος, το οποίο αποτελούσε αίτημα ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Υπενθυμίζεται, ότι εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει παραχωρηθεί ως προς τη χρήση του στο Δήμο Ρεθύμνης, θα κατασκευαστεί και θα εγκατασταθεί το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο που αποτελούν δυο σχολικές μονάδες αναφοράς όλου του Νομού των οποίων την ευθύνη λειτουργίας φέρει ο Δήμος Ρεθύμνης.

Η έκταση που έχει παραχωρηθεί βρίσκεται στη θέση “ΚΕΓΕ- ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ” Ρεθύμνου και θα φιλοξενήσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα διαθέτει χώρους και εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να επιτελεστεί πλήρως ο σκοπός λειτουργίας του ο οποίος δεν είναι άλλος από το να βοηθήσει και να δυναμώσει ένα σύνολο παιδιών που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

TUI SOCCA Champions League: Ο πήχης έχει...

0
Εκτός αγωνιστικής παιδιάς, αλλά με έντονη δράση ανοίγει αύριο,...

Δήμος Ρεθύμνης:Το πρώτο μάθημα ζούμπα ανέβασε το...

0
Η ευεξία, η χαλάρωση, η διασκέδαση και η αγάπη...

TUI SOCCA Champions League: Ο πήχης έχει...

0
Εκτός αγωνιστικής παιδιάς, αλλά με έντονη δράση ανοίγει αύριο,...

Δήμος Ρεθύμνης:Το πρώτο μάθημα ζούμπα ανέβασε το...

0
Η ευεξία, η χαλάρωση, η διασκέδαση και η αγάπη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Το πρώτο μάθημα ζούμπα ανέβασε το κέφι στον Κήπο
Επόμενο άρθρο
TUI SOCCA Champions League: Ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ξενάγηση στα Ενετικά τείχη Ηρακλείου στους φοιτητές Erasmus του Πανεπιστημίου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, οι φοιτητές Erasmus του...

TUI SOCCA Champions League: Ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εκτός αγωνιστικής παιδιάς, αλλά με έντονη δράση ανοίγει αύριο,...

Στ. Αρναουτάκης: «Ένα φωτεινό παράδειγμα για όλη την Κρήτη» Κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση για το κρητικό εστιατόριο «Πεσκέσι»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση για το κρητικό εστιατόριο «Πεσκέσι» Την...

Συνάντηση Διοικήσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ΟΕΕ/ΤΑΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τοπική επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στη συνάντηση των Διοικήσεων Επιμελητηρίου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST