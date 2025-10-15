Ρέθυμνο:Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την κατοχύρωση σε ανάδοχο του έργου «Ανέγερση Νέου Ειδικού Σχολικού συγκροτήματος στον Δήμο Ρεθύμνης» συνολικού προϋπολογισμού 9.950.000 €.

Μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, την εξέταση των προσφορών που κατατέθηκαν και την λήψη της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία ανακηρύχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου, έληξε και η προθεσμία τυχόν προδικαστικής προσφυγής κατά της παραπάνω απόφασης.

Η μη κατάθεση οποιασδήποτε ένστασης εναντίον της απόφασης, ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την κατασκευή του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να καταθέσει, εντός 10 ημερών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Μετά την κατάθεση πλήρους φακέλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό, από την επιτροπή διαγωνισμού και θα ληφθεί νέα απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την οριστική απόφαση κατακύρωσης.

Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την έγκριση του οποίου θα κληθεί ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη κατασκευής του έργου.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο προβλεπόμενος χρόνος κατασκευής είναι 24 μήνες.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος Υποδομών και Τεχνικών Έργων κ. Άγγελος Μαλάς και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, εκφράζουν την απόλυτη ικανοποίηση τους για τις θετικές εξελίξεις που σηματοδοτούν την πορεία προς την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για την κατασκευή ενός σπουδαίου εκπαιδευτικού συγκροτήματος, το οποίο αποτελούσε αίτημα ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Υπενθυμίζεται, ότι εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει παραχωρηθεί ως προς τη χρήση του στο Δήμο Ρεθύμνης, θα κατασκευαστεί και θα εγκατασταθεί το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο που αποτελούν δυο σχολικές μονάδες αναφοράς όλου του Νομού των οποίων την ευθύνη λειτουργίας φέρει ο Δήμος Ρεθύμνης.

Η έκταση που έχει παραχωρηθεί βρίσκεται στη θέση “ΚΕΓΕ- ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ” Ρεθύμνου και θα φιλοξενήσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα διαθέτει χώρους και εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να επιτελεστεί πλήρως ο σκοπός λειτουργίας του ο οποίος δεν είναι άλλος από το να βοηθήσει και να δυναμώσει ένα σύνολο παιδιών που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες.