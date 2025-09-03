ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Η Ελλάδα η πιο «οικονομικά στρεσαρισμένη» χώρα στον κόσμο

Από: ΠΚ team

Τα κριτήρια αφορούσαν οικονομικούς παράγοντες όπως τον μέσο ετήσιο μισθό, το κόστος στέγασης, τα ενοίκια, το κόστος ζωής και τα ποσοστά ανεργίας.

Στην κατάταξη με τις 35 χώρες του ΟΟΣΑ που αναλύθηκαν για την έρευνα της Compare the Market AU με τις πιο “οικονομικά στρεσαρισμένες” χώρες στον κόσμο, η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση.



Η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη οικονομικού στρες, με σκορ 41,05/100 – χαμηλότερο από κάθε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ. Ο συνδυασμός χαμηλών μέσων ετήσιων αποδοχών (€26.307) και υψηλής ανεργίας (10,1%) επιβαρύνει σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά.

Σε σύγκριση με άλλες μεσογειακές χώρες, η εικόνα είναι μικτή:

  • Ισπανία: Έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη (11,4%), ωστόσο ο μέσος μισθός (€44.662) είναι σχεδόν διπλάσιος από τον ελληνικό, με αποτέλεσμα η χώρα να εμφανίζει καλύτερη συνολική θέση (52,21/100).

  • Ιταλία: Παρουσιάζει χαμηλότερη ανεργία (6,5%) και υψηλότερους μισθούς (€42.521), φτάνοντας σε σκορ 55,18/100, που την κατατάσσει στο μέσο της λίστας.

  • Πορτογαλία: Με παρόμοιο μισθό (€32.625) αλλά χαμηλότερη ανεργία (6,5%), η χώρα ξεπερνά την Ελλάδα με σκορ 50,65/100.

  • Τουρκία: Αν και γειτονική χώρα εκτός ΕΕ, εμφανίζει χαμηλότερο μέσο μισθό (€34.992) και υψηλή ανεργία (8,7%), ωστόσο το συνολικό σκορ της (54,63/100) παραμένει σημαντικά καλύτερο από της Ελλάδας.

Οι 10 πιο οικονομικά στρεσαρισμένες χώρες

Η σύγκριση δείχνει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει έναν διπλό «οικονομικό σφιχτήρα»: οι χαμηλές αποδοχές σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία δημιουργούν ισχυρότερη πίεση στα νοικοκυριά σε σχέση με τις περισσότερες γειτονικές χώρες.

Η Κολομβία ακολουθεί με σκορ 44,13 και το Μεξικό με 45,06. Στον αντίποδα, το Βέλγιο αναδείχθηκε ως η χώρα με τη μικρότερη οικονομική πίεση (77,65/100), χάρη στους υψηλούς μισθούς και το χαμηλό ποσοστό ανεργίας (5,7%).

Η ανάλυση καταδεικνύει επίσης ότι το υψηλό κόστος ζωής δεν συνεπάγεται απαραίτητα υψηλό οικονομικό στρες – όπως φαίνεται σε χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η Δανία, όπου οι ισχυροί μισθοί και η σταθερή απασχόληση λειτουργούν ως «μαξιλάρι» προστασίας.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
