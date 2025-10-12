ΡΕΘΥΜΝΟ

Εξιχνιάσθηκαν -39- περιπτώσεις κλοπής μοτοσυκλετών στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -5- ημεδαπών, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, για διακεκριμένες κλοπές

Επίσης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -5- ακόμα ημεδαπών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ημεδαπών (μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος) κατηγορουμένων για κλοπές.

Ειδικότερα από την προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων της ανωτέρω Υπηρεσίας, ταυτοποιήθηκαν πέντε ημεδαποί οι οποίοι την τελευταία διετία (2023-2024) είχαν αφαιρέσει συνολικά -39- μοτοσυκλέτες από περιοχές των Δήμων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου τις οποίες εν συνεχεία απέκρυπταν ή εγκατέλειπαν ή μεταποιούσαν ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμες.

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος συνολικά πέντε ημεδαπών, κηδεμόνων των ανωτέρω για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων καθώς κατά το χρόνο τέλεσης των κλοπών τέσσερις από αυτούς ήταν ανήλικοι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Γενική Ιερατική Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
