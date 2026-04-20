Hλικιωμένη ξέχασε 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα σε λεωφορείο

Από: ΠΚ team

Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απώλεια μόλις έφτασε στο σπίτι της.

Μία απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε το πρωί, όταν μία γιαγιά ξέχασε σε λεωφορείο, στην Αττική, τσάντα που περιείχε 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα και τελικά της επιστράφηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γραμμή 856, όταν η επιβάτιδα κατέβηκε από το λεωφορείο και άφησε πίσω την τσάντα της χωρίς να το αντιληφθεί.

Λίγο αργότερα, άλλος επιβάτης εντόπισε το αντικείμενο και ενημέρωσε τον οδηγό, ο οποίος του ζήτησε να τοποθετηθεί μπροστά, εκτιμώντας ότι ο ιδιοκτήτης θα το αναζητήσει.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο οδηγός δέχθηκε ειδοποίηση από το κέντρο συντονισμού της ΟΣΥ, όπου τον ρωτούσαν αν έχει βρεθεί τσάντα στο όχημα. Τότε ενημερώθηκε για πρώτη φορά ότι το περιεχόμενό της ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο.

Ο ίδιος, χωρίς να γνωρίζει τι υπήρχε μέσα, είχε ρίξει μόνο μια επιφανειακή ματιά, διακρίνοντας φρούτα. Ωστόσο, στο εσωτερικό της τσάντας βρίσκονταν 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα, γεγονός που ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της υπεύθυνης στάσης του.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια μόλις έφτασε στο σπίτι της και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού.

Η τσάντα τελικά παραδόθηκε μέσω των αρμόδιων αρχών και επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά της, ολοκληρώνοντας μια υπόθεση που θα μπορούσε να είχε διαφορετική κατάληξη, αν δεν υπήρχε η άμεση αντίδραση επιβατών και εργαζομένων.

 

Πηγή: http://ertnews.gr

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

