Τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού – Νεκρή γυναίκα που έπεσε από τον 2ο όροφο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στο Υπουργείο Τουρισμού, στο κέντρο της Αθήνας, όταν μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 8:30, την ώρα δηλαδή που οι εργαζόμενοι προσέρχονταν στην υπηρεσία τους.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 50χρονη γυναίκα και τη μετέφερε στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Επιστροφή φόρου «εξπρές»: Πώς 320.000 φορολογούμενοι πληρώθηκαν...

0
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων,...

Σχέδιο-σοκ για το νέο εκλογικό σύστημα –...

0
Τις προτάσεις της ΝΔ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος...

Προηγούμενο άρθρο
Επιστροφή φόρου «εξπρές»: Πώς 320.000 φορολογούμενοι πληρώθηκαν άμεσα – Οι παγίδες με το IBAN και τα χρέη
Πατσίδες:Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη όλων όσων συμμετείχαν στην θρυλική απαγωγής του Γερμανού Στρατηγού Κράιπε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΣΙΔΩΝ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων...

Ομόφωνο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τη στήριξη των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές μέσω ΕΣΠΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 132...

Συνελήφθησαν άτομα για ζωοκλοπή στο Λασίθι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή στο Λασίθι Επιπλέον...

Δήμος Ηρακλείου:Ολοκληρώνεται η κατασκευή 27 υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών και ξεκινάει το έργο κατασκευής 19 νέων «έξυπνων» διαβάσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ολοκληρώθηκε και η κατασκευή νέων πεζοδρομίων μήκους 8 χιλιομέτρων...

