Τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού – Νεκρή γυναίκα που έπεσε από τον 2ο όροφο

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στο Υπουργείο Τουρισμού, στο κέντρο της Αθήνας, όταν μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 8:30, την ώρα δηλαδή που οι εργαζόμενοι προσέρχονταν στην υπηρεσία τους.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 50χρονη γυναίκα και τη μετέφερε στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.