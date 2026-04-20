Πώς έγινε το ατύχημα με τη 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι, σοκαρισμένοι οι συμμαθητές της

Η 13χρονη χειρουργείται στο Παίδων Αγία Σοφία για να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα και ο αιμοθώρακας, ενώ έχει υποστεί και κάταγμα λεκάνης – Ψυχολόγοι θα βρίσκονται από αύριο στο σχολείο για να επιβλέπουν τους μαθητές του 7ου Γυμνασίου Χαΐδαρίου.
Νέα στοιχεία για την πτώση της 13χρονης από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η μαθήτρια ένιωσε ζαλάδα, γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και έπεσε στο προαύλιο. Το κορίτσι αυτή την ώρα χειρουργείται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στους μαθητές που αποχώρησαν νωρίτερα από το 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου μετά το ατύχημα.
Παράλληλα, από αύριο αναμένεται να βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές που έχουν επηρεαστεί από το συμβάν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα της 13χρονης βρισκόταν στο σούπερ μάρκετ στις 11:00 όταν ειδοποιήθηκε από το σχολείο για τον τραυματισμό του παιδιού της και έσπευσε στο νοσοκομείο.
Η κατάσταση της 13χρονης
Η 13χρονη μπήκε στο χειρουργείο του Παίδων στις 14:30 και υποβάλλεται αυτή την ώρα σε επέμβαση για τα τραύματα που υπέστη λόγω της πτώσης και του τραυματισμού στον θώρακα, ενώ φέρει επίσης και κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις.
Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Παίδων διασωληνωμένο (η διασωλήνωση έγινε στο Αττικό νοσοκομείο όπου αρχικά μεταφέρθηκε), συνοδεία αστυνομίας και σχολικής νοσηλεύτριας από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου μετά την πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου του.
Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε η κατάστασή του από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους. Φέρει αιμοθώρακα, κάταγμα βάσης κρανίου και κάταγμα λεκάνης αριστερά. Μεταφέρεται επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, ενώ για το κάταγμα της λεκάνης οι γιατροί θα επιληφθούν σε δεύτερο χρόνο, αφού πρώτα σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.
Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία βρέθηκε και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση της 13χρονης.
«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, σύμφωνα με πληροφορίες
Το χρονικό
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:00 στο 7ο Γυμνάσιο Χαΐδαρίου. Σταθμός ΕΚΑΒ κλήθηκε και από τη διευθύντρια και παρέλαβε εν ζωή την ανήλικη για το Αττικό, που ήταν το πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου έγινε η διασωλήνωσή της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία. Η μαθήτρια χειρουργείται, καθώς έχει εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα λεκάνης.
Σημειώνεται ότι η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σχολείο μέσα σε τέσσερα λεπτά για να μεταφέρει το τραυματισμένο κορίτσι.
Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας, στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.
Παράλληλα στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.
Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ιδιοκτήτης ιδιωτικού νηπιαγωγείου που βρίσκεται δίπλα από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, μίλησε για την κατάταση που επικρατούσε στο σημείο όταν έγινε το ατύχημα και για όσα έμαθε ο ίδιος για το συμβάν.